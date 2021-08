공정위 "정항우케익, '영업구역 내 신규가맹점 유치 반대'한 가맹점 계약갱신 거절은 위법"

가맹사업법 위반 행위에 대해 시정명령 조치

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 기존 가맹점이 영업구역 내 신규가맹점 유치를 반대했다는 이유로 가맹계약 갱신을 거절한 명품정항우케익이 공정거래위원회의 제재를 받게 됐다.

공정위는 정항우케익의 이같은 가맹사업법 위반 행위에 대해 시정명령을 결정했다고 25일 밝혔다.

공정위에 따르면 정항우케익은 울산 우정혁신점 영업구역 내에 신규 가맹점을 유치하기 위해 가맹점주에게 '100만원씩 3개월 동안 매장지원금 지급·156만 원 상당의 마루제품 지원' 등의 조건을 제시하며 수용해 줄 것을 요구했다.

울산 우정혁신점은 이를 거부하면서 미수금이 계약갱신 거절의 빌미가 될 것을 우려해 2018년 12월까지 누적된 미수금 2358만원을 모두 변제했다.

정항우케익은 울산 우정혁신점이 신규 가맹점 유치를 계속 반대하자 '신뢰가 상실돼 계약갱신을 할 수 없다'고 통보하고 가맹계약 만료일인 2019년 5월 이후 거래를 전면 중단했다.

공정위는 이 같은 행위가 부당하게 가맹계약 갱신을 거절한 것에 해당돼 가맹사업법을 위반한 것으로 판단했다. 가맹사업법에 따르면 가맹점주가 가맹금을 지급하지 못하거나 통상적으로 적용되는 계약조건·영업방침을 가맹점주가 수락하지 않는 경우, 가맹본부의 중요한 영업방침을 준수하지 않은 경우에만 가맹계약 갱신을 거절할 수 있다.

이에 공정위는 정항우케익에 대해 향후 동일 또는 유사한 행위를 반복하지 않도록 시정명령하고, 시정명령 받은 사실을 모든 가맹점주에게 통지할 것을 명령했다.

공정위 관계자는 "기존 가맹점의 영업구역 내에 신규 가맹점 유치를 반대한 것이 계약갱신의 거절 사유가 될 수 없음을 명확히 한 것"이라며 "공정위는 가맹본부가 코로나 및 경기불황을 타개하기 위한 수단으로 기존 가맹점주에게 영업구역 내 신규 가맹점 유치를 강요하거나, 계약갱신 거절권이 남용되지 않도록 감시를 강화할 계획"이라고 말했다.

