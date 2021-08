에쓰씨엔지니어링 "셀론텍, 콜라겐 관절강내 주사 ‘카티졸’ 종합병원 랜딩 순항"

[아시아경제 유현석 기자] 에쓰씨엔지니어링 에쓰씨엔지니어링 023960 | 코스피 증권정보 현재가 4,980 전일대비 90 등락률 -1.78% 거래량 141,414 전일가 5,070 2021.08.25 10:57 장중(20분지연) 관련기사 에쓰씨엔지니어링, 72억원 규모 배관교체공사 수주에쓰씨엔지니어링 “셀론텍, 관절강내 주사 ‘카티졸’ 치료 효과 국제학술지 연이어 등재”에쓰씨엔지니어링, 329억원 규모 금호미쓰이화학 자동화 창고 신축 프로젝트 수주 close 관계사인 재생의료 전문 바이오기업 셀론텍이 국내 최초로 개발한 콜라겐을 이용한 관절강내 주사 ‘카티졸(CartiZol, 콜라겐사용조직보충재)’이 주요 종합병원 및 상급종합병원 랜딩에 성공했다고 25일 밝혔다.

셀론텍 관계자는 “’카티졸’이 상급종합병원인 전남대학교병원과 충남대학교병원을 포함해 평택성모병원, 제주대학교병원, 제주한라병원, 성가롤로병원 등에 랜딩됐다”며 “현재 서울권 대학병원을 비롯한 서울 및 경기 권역 상급종합병원 4곳에서 ‘카티졸’ 심의 및 등재 절차가 진행 중으로 전국 단위 종합병원급 이상 의료기관 랜딩 성과는 지속적으로 확대될 전망이다”고 말했다.

이에 대해 “퇴행성 관절염 치료에 단순 활액 보충 이상을 요구하는 의료 현장의 니즈에 연골막(휘판) 보충을 통한 ‘카티졸’의 기능이 부합되었으며 각 종합병원별 심의기구 통과는 ‘카티졸’의 효과가 객관적으로 인정된 결과”라고 덧붙였다.

’카티졸’은 지난 6월 정식 발매 이후 약 2달여만에 서울 및 수도권 지역 다수의 관절염 전문 병의원 등에 공급되고 있다.

바이오콜라겐을 관절강내 투여해 결손 또는 손상된 관절연골을 보충하는 국내 최초, 국내 유일의 ‘콜라겐을 이용한 관절강내 주사’인 ‘카티졸’은 관련 기술이 보건복지부 보건신기술(NET) 인증 및 신의료기술 인정(NECA)을 획득한 바 있다.

셀론텍 관계자는 “‘카티졸’의 우수한 효능과 의료진 및 환자의 높은 만족도로 개인 병의원은 물론 종합병원에서 공급 요청이 쇄도하고 있다”며 “’카티졸’의 종합병원 및 상급종합병원 랜딩 성과는 ‘카티졸’의 치료 유용성 및 효용성에 대한 의료진의 우호적인 평가와 신뢰도를 확인하는 상징적 의미를 갖는 것으로 ‘카티졸’의 영업 효율성 제고 및 확고한 유통망 확대에 더욱 탄력을 붙일 전망이다”고 설명했다.

이어 “종합병원 및 상급종합병원 처방이 본격화되는 내달부터 ‘카티졸’ 매출이 증대하는 것은 물론 현재 심의 중인 상급종합병원을 비롯한 전국 권역별 주요 병원 랜딩 성과 확대가 가속화될 것으로 예상돼 하반기 큰 폭의 실적 성장이 기대된다”고 강조했다.

