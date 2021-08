고승범 "가계부채 관리·부동산 시장 안정 최우선"

아시아경제 김진호 기자] 고승범 금융위원장 후보자는 25일 "가계부채 관리와 부동산 시장 안정을 최우선 과제로 생각하겠다"고 했다.

고 후보자는 이날 국회 정무위원회에 제출한 인사청문회 서면 답변서에서 이같이 답했다.

그는 "잇따른 대책에도 가계부채 증가세가 지속되고 부동산 시장으로의 자금흐름이 계속되는 매우 우려스러운 상황"이라며 "금융위원장으로 임명된다면 가계부채 관리와 부동산시장 안정을 최우선 과제로 생각하고 기존대책을 강력히 추진하는 가운데 보완이 필요한 부분에 대한 대응책도 마련하겠다"고 했다.

사모펀드와 관련해서는 시장 관리·감독에 만전을 기하겠다고 답했다. 그는 "불완전판매, 불법적 자산운용에 따른 사고가 발생한 것은 매우 안타깝게 생각한다"며 "사모펀드 시장이 투자자 신뢰를 바탕으로 본연의 모험자본 공급 역할을 충실히 수행할 수 있도록 시장 관리·감독에 만전을 기하겠다"고 말했다.

장남의 인턴 경력 논란에 대해선 "각 회사에 인턴 등으로 지원해 회사별 정해진 절차에 따라 채용된 것"이라고 해명했다. 과거 위장전입 의혹과 관련해서는 "이유와 상황을 막론하고 국민 눈높이에서는 사려 깊지 못한 부분으로 비칠 수도 있어 송구하게 생각한다"고 답했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr