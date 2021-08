LG유플 "'찐팬 전략' 공모전 통해 우수 인재 뽑는다"

주제는 고객생활연구·UX 개선

내달 22일까지…신입 채용에 반영

[아시아경제 차민영 기자] LG유플러스는 공모전을 통해 내달 22일까지 LSR(고객생활연구)·UX(사용자 경험) 분야 우수 인재를 채용한다고 25일 밝혔다.

LG유플러스는 2013년부터 공모전을 통해 LSR 및 UX 담당의 우수 인재를 채용 중이다. LSR 담당은 심도 있는 고객연구를 바탕으로 모든 접점에서의 최고의 고객경험을 발굴하며, UX 담당은 LG유플러스의 찐팬을 확보할 수 있도록 혁신적인 서비스 사용 경험을 디자인한다.

LSR 공모전의 주제는 ▲포스트 코로나 시대의 라이프스타일 변화 트렌드 ▲온·오프라인 접점에서의 고객경험 여정 ▲Z세대를 위한 서비스 3가지로, 참가자는 이 중 한 가지를 선택해 LG유플러스 고객경험 방향을 제안하면 된다.

UX 공모전의 주제는 ▲코로나 이후의 라이프스타일 변화에 따른 신규 서비스 제안 ▲미디어 온라인동영상서비스(OTT) 시장 변화에 따른 미디어 서비스 제안 ▲메타버스와 믹스버스 트렌드를 기반으로 한 신규 서비스 제안 3가지다.

LG유플러스는 트렌드, 고객, 시장 분석력, 고객경험 발굴 및 UX 도출 능력, 쉽고 재미있는 매력적인 디자인 표현력, 논리성, 창의성 등을 기준으로 작품을 평가할 예정이다.

수상작은 다음달 28일 발표된다. 입상자에게는 골드(LSR 3인?UX 4인) 100만원 및 상장, 실버(3인 4인) 50만원 및 상장, 브론즈(6인 8인) 30만원 및 상장을 수여한다.

입상자들은 10월 중 인적성 검사와 AI영상 실무 면접을 거쳐 10~11월 중 인턴십을 수행하게 된다. 11월 최종 면접 후 2022년 1월 LG유플러스 LSR UX담당 신입사원으로 입사하게 될 예정이다. 입상을 못한 우수작 참가자에게도 신입사원 채용 지원자격 및 서류면제 혜택을 제공한다.

2022년 1월 입사가 가능한 4년제 대학 기준 2022년 2월 이전 졸업예정 또는 경력 2년 미만 기졸업자(전공무관), 신입사원 채용 전형에 참여가 가능하면 누구나 지원 가능하다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr