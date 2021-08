[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆파워로직스=디핑 장치 및 이를 이용한 디핑 방법에 대한 국내 특허 취득·벤딩 장치 및 이를 이용한 벤딩 방법에 대한 국내 특허 취득

◆아시아경제=341억원에 케이엠에이치신라레저 지분 처분

◆제넨바이오=70억원 규모 유상증자 결정·당뇨병 환자에서 돼지췌도이식의 안전성 및 유효성을 평가하기 위한 단일기관, 공개 임상시험 제1상 임상시험계획 신청

◆현대무벡스=쿠팡과 242억 규모 용인 컨베이어 구축공사 계약

◆이엔코퍼레이션=주당 1주 무상증자 결정

◆메디콕스=150억원 규모 유상증자 결정

