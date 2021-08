탈레반 피하는 '안전앱' 만든 26살 여성…"폭력 상황 실시간 알람"

[아시아경제 김소영 기자] 아프가니스탄을 장악한 이슬람 무장조직 탈레반의 탄압 소식이 곳곳에서 들려오는 가운데 현지에선 이를 피하기 위한 애플리케이션(앱)이 인기를 끌고 있는 것으로 전해졌다.

23일(현지시간) 미국 뉴욕포스트는 아프간 수도 카불 주민들이 탈레반의 검문과 폭력을 피하기 위해 '에테사브(Ehtesab)'라는 이름의 공공안전 앱을 사용하고 있다고 보도했다.

에테사브는 아프간 현지 언어인 다리어와 파슈토어로 '책임'이라는 뜻이다. 이는 과거 2년간 아프간 정부에서 일했던 26살의 여성 최고경영자(CEO)인 사라 와헤디(Sara Wahedi)가 개발한 것으로, 지난해 3월 공개했지만 최근 탈레반이 아프간을 장악한 뒤 이를 찾는 사람들이 늘고 있는 것으로 전해졌다.

앱 이용자의 참여로 정보를 모아가는 '클라우드 소스'를 통해 카불에서 일어나는 검문, 폭력 행위 등 긴급상황이 실시간으로 반영된다.

현재 아이폰과 안드로이드폰에서 모두 사용 가능하며, 뉴욕과 로스앤젤레스(LA)에서 인기 있는 미국의 공공 안전 앱인 '시티즌'과 유사한 방식으로 운영되고 있다. 하지만 시티즌과 달리 에테사브는 소방서의 911 상황 등 공공정보에 접근하기 어려워 사회관계망서비스(SNS)를 모니터링하거나 시민 제보로 운영된다.

와헤디는 뉴욕포스트와 인터뷰에서 "에테사브가 SNS에 유통되거나 사용자가 제출한 위급 정보를 샅샅이 뒤진 후 확인 과정을 거쳐 사용자에게 경고를 보내고 있다"고 설명했다.

그는 "탈레반의 관심을 끌지 않기 위해 알림에서 탈레반을 직접 언급하지 않는다"고 했다. 탈레반이 도로에 바리케이드를 치고 시민을 위협하고 있을 경우, 특정 지역에 검문소가 있어 교통체증이 발생했다고 경고하는 식으로 운영된다.

와헤디는 이어 "아프간에 갇히고 싶지 않았다. 친구들과 가족들이 아직 아프간에 있어 죄책감이 들기도 한다"며 "아프간을 빠져나오지 못한 직원들이 출국할 수 있도록 최선을 다하고 있다"고 설명했다. 과거 아프간 정부와 일했던 와헤디는 탈레반의 표적이 될 수 있어 올해 여름 고국을 떠나 캐나다를 거쳐 뉴욕 컬럼비아 대학에서 학부 과정을 밟았다.

또 "탈레반이 카불을 점령하면서 최근 몇 주 동안 앱의 사용량이 급증했다"며 "언젠가는 에테사브가 (아프간에 있는) 모든 사람이 이용하는 앱이 될 수도 있지만, 만약 탈레반이 시민들의 휴대폰을 확인하게 된다면 어떻게 해야 하는지 고민이 많다. 이용자를 위험하게 하지 않으면서 앱을 사용할 수 있도록 하는 방법을 찾으려면 시간이 걸릴 것"이라고 전했다.

그러면서 "에테사브의 직원 대다수는 여성이다. 우리는 잠재적인 탈레반 탄압을 피하고자 재택근무를 하며 앱을 운영하기 위해 고군분투했다"며 "탈레반의 보복을 우려해 앱 홈페이지와 SNS 등에 게시했던 여성 직원들의 이미지를 모두 삭제했다"고 덧붙였다.

끝으로 "우리는 위기 상황에서 업무를 계속하기 위해 임시적인 용량을 늘리는 데 집중하고 있다"며 "그저 앱이 멈추지 않기를 바랄 뿐"이라고 말했다.

