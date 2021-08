[아시아경제 이지은 기자] 정의용 외교부 장관은 24일 폴 라카메라 주한미군사령관을 장관 공관에 초청해 오찬을 갖고 한미동맹 발전 방안 및 한반도 정세 등에 대해 폭넓게 의견을 교환했다.

정 장관은 라카메라 사령관의 취임을 축하하고, 주한미군사령관으로서 역내 안정과 번영의 핵심축인 한미동맹의 발전 및 한반도 평화? 안정에 기여해 줄 것을 당부했다.

라카메라 사령관은 굳건한 한미 연합방위태세 유지 의무를 이행함으로써 한미동맹을 적극 뒷받침해 나가겠다고 했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr