"헤이, 클로버" AI리모컨 강화된 '클로바 클락+2'

LG유플, 클로바 클락+ 두번째 버전 출시

지원 가전, 로봇청소기·선풍기까지 확대

[아시아경제 차민영 기자] 작년 출시 1년 만에 75만대 이상 팔린 스마트홈 스피커 '클로바 클락+' 두 번째 버전이 나온다.

LG유플러스와 네이버는 오는 25일 인공지능(AI) 리모컨 기능을 대폭 강화한 '클로바 클락+2'를 출시한다고 24일 밝혔다. 클로바 클락+2는 네이버 AI 플랫폼 '클로바'를 기반으로 한 LED 시계형 AI스피커다.

강화된 AI리모컨 기능을 이용하면 IR(적외선) 방식의 리모컨을 통해서만 조작 가능한 오래된 가전제품을 개별 리모컨 없이도 AI스피커의 IR센서를 통해 음성명령 또는 스마트폰으로 제어할 수 있다. 지원 가능 가전도 TV, 셋탑, 에어컨, 공기청정기 등 4종에서 로봇청소기, 선풍기까지 총 6종으로 확대된다.

기타 기기 조작이 가능한 리모컨 생성도 가능하다. 예를 들어 클로바 클락+2에 오래된 가습기 리모컨의 IR신호를 학습시키고 직접 앱에 리모컨을 등록하면 음성명령과 스마트폰 앱을 통해 제어할 수 있다. AI 스피커를 스마트홈 제어에 더욱 폭넓게 사용할 수 있게 된다.

메인 와이파이 공유기(AP)의 신호를 받아 보다 넓은 범위로 확장해주는 와이파이 핫스팟 기능도 갖췄다. 스마트홈 제어부터 음악, 날씨, 키즈 관련 정보 검색까지 다양한 기능(명령어)을 매일 추천해주는 ‘투데이픽(Pick)’ 서비스도 새롭게 선보였다.

서비스 신청은 전국 LG유플러스 매장과 공식 온라인몰 유샵, 고객센터를 통해 가능하다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr