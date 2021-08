무협, 산학협동재단과 대학생 무역캠프 비대면 개최

[아시아경제 김흥순 기자] 한국무역협회는 산학협동재단과 오는 26일까지 서울과 대전에서 각각 '2021 대학생 무역캠프'를 개최한다고 24일 밝혔다.

무역캠프는 대학생의 무역에 대한 관심과 참여를 유도하고 무역인 양성의 토대를 마련하기 위해 2009년 시작한 프로그램으로 이론적 접근보다 무역의 전 과정을 직접 실습해볼 수 있도록 커리큘럼이 구성돼 있다.

올해 무역캠프에는 서울과 대전에서 각각 91명과 33명의 대학생이 참가해 아이템 선정과 분석, 해외시장 진출 전략 수립, 바이어 발굴, 온라인 마케팅 등을 실습하게 된다. 다만 코로나19 유행으로 실습 전 과정은 온라인으로 진행한다.

장석민 무역아카데미 사무총장은 "코로나19 위기에도 불구하고 우리 수출은 전례 없이 높은 성과를 기록하며 경제 회복을 이끌고 있다"면서 "우리 경제의 튼튼한 버팀목이 되어줄 미래 무역인 양성을 위해 앞으로도 노력하겠다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr