[현장영상]"확보 우선" vs "검토를 좀" '루마니아 백신 스와프' 시민 생각은

[아시아경제 한승곤 기자, 윤진근 PD] "백신 확보가 중요하죠.", "백신 선진국은 아닌 것 같네요."

정부가 루마니아로부터 코로나19 백신을 공여받기로 한 사실이 알려지면서 여러 의견이 나오고 있다. 야권에서는 백신 '구걸'이라는 비판이 제기되고 있다.

이 같은 지적에 정부는 한국에 부족한 백신과 루마니아에 필요한 의료 물품을 주고받는, 양국에 도움 되는 스와프(교환)라고 설명했다. 또 유통기한이 지나 버려질 수 있는 백신을 효율적으로 사용한다는 의미도 있다.

시민들은 다양한 의견을 보였다. 23일 서울 중구 청계천로에서 만난 회사원 박 모(65) 씨는 백신 스와프에 입장을 보였다.

박 씨는 "한국에서 자체적으로 백신을 만들지 못하고 있으므로 어느 나라에서든 백신이 있다면 무조건 들여와서 맞혀야 한다"고 강조했다. 이어 "국민들이 빨리 백신을 맞아 마스크를 벗을 수 있어야 한다"고 덧붙였다.

70대 시민 A 씨는 "백신을 한 개라도 더 빨리 맞아야 한다"라면서 "우리가 지금 백신을 확보하지 못했으니까 (백신 출처에 연연하지 않고) 하루라도 더 빨리 가져다가 맞히는 게 좋을 것 같다"고 말했다.

또 다른 시민 B(71) 씨는 "우리나라가 '백신을 얼마나 많이 확보했냐'하는 문제다"라면서 " 대한민국은 선진국이라는 표현을 많이들 했는데… 국민들 백신 다 맞히고 남아서 다른 나라에까지 줘야, 진짜 선진국이 된다"고 말했다. 이어 "다른 나라한테 손을 빌려서, 인도적 차원에서 그렇게까지 (백신을 받아야 하는 상황은) 좀 아니라고 본다"고 주장했다.

한편 앞서 정부는 국내 백신 부족 사태가 언제든지 발생할 수 있는 가운데 백신이 남는 국가도 있다는 점에서 루마니아를 비롯한 여러 국가에 스와프 가능성을 타진해왔다. 그 과정에서 지난달 이스라엘로부터 화이자 백신 78만2천회분을 받았고, 같은 물량을 9∼11월에 반환할 예정이다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr윤진근 PD yoon@asiae.co.kr