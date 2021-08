5~7월 신규 확진자의 93%, 중증 및 사망자의 91%는 미접종자

백신 접종 완료자가 타인에게 코로나19 전파할 확률도 미접종자보다 50~70% 낮아

[아시아경제 공병선 기자] 올해 5~7월 코로나19에 감염된 10명 중 9명 이상은 백신을 접종하지 않은 것으로 집계됐다. 위중증 환자 및 사망자도 90% 이상이 미접종자인 것으로 확인됐다.

23일 중앙방역대책본부(방대본)에 따르면 지난 5월1일~7월24일까지 확진 판정을 받은 6만5347명 가운데 백신을 한 차례도 접종받지 않은 사람은 6만1055명에 달하는 것으로 나타났다. 이는 전체 확진자의 93.4%에 달하는 수치다. 나머지는 1차 접종자 5.2%(3399명), 접종 완료자 1.4%(893명) 등이다.

같은 기간 동안 코로나19 위중증 환자 및 사망자는 1415명이 발생했다. 이 가운데 미접종자는 1292명으로 91.3%에 해당한다. 나머지는 1차 접종자 8.1%(114명), 접종 완료자 0.6%(9명)로 파악됐다.

상반기 우선접종 대상자가 아니었던 60세 미만 연령층에선 같은 기간 동안 위중증 환자 691명이 집계됐다. 이 중 미접종자가 611명으로 84.4%를 차지했다. 이어 1차 접종자는 14.6%(106명), 접종 완료자는 1.0%(7명) 순이었다.

이달 21일까지 파악된 사망자 가운데 20대 사망자는 모두 기저질환이 있는 것으로 확인됐다. 박영준 방대본 역학조사팀장은 "현재까지 사망한 20대 확진자 8명 모두 기저질환이 있었으며 백신 접종 대상자인데 접종을 받지 못한 이유는 파악하지 못했다"고 밝혔다.

백신 접종 완료자가 다른 사람에게 코로나19를 옮길 확률도 미접종자보다 50~70% 낮은 것으로 나타났다. 박 팀장은 "영국 자료에 따르면 백신 접종 후 확진 판정을 받는 돌파감염자가 타인에게 바이러스를 전파할 확률은 미접종자보다 최대 50% 낮다"며 "네덜란드 자료에서도 백신 접종을 받으면 최대 70%까지 추가 전파를 감소시키는 것으로 확인됐다"고 설명했다.

한편 방대본은 위중증 환자 및 사망자가 증가하는 이유로 확진자 수의 절대적 증가를 꼽았다. 배경택 방대본 상황총괄단장은 "예방접종 효과가 나타나는 것으로 판단되는 5월 이후 치명률은 감소하고 있지만 신규 확진자 증가로 사망자와 중증환자의 숫자가 늘고 있다"며 "정부는 예방접종 진행과 방역조치를 통해 이러한 부분을 해소하려 노력 중이다"고 밝혔다.

