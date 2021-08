새마을금고, 고객지원센터 시스템 고도화·이중화로 서비스 품질 ↑

[아시아경제 송승섭 기자]새마을금고중앙회는 고객지원센터 시스템 고도화 및 이중화 프로젝트를 마무리하고 지난 20일 신규시스템을 적용했다고 밝혔다.

23일 새마을금고중앙회에 따르면 지난 3월부터 5개월간 ‘새마을금고 전국대표번호 및 통신회선 이용 계약’ 프로젝트가 진행됐다. 4차 산업혁명 및 언택트금융 시대에 맞춰 고객지원센터 시스템의 효율성과 안정성을 극대화하기 위해 실행됐다.

구체적으로 ▲고객지원센터 시스템의 고도화 및 이중화 ▲센터의 이중화로 주센터 장애 발생 시 DR센터(재해복구센터)를 통한 무중단 서비스 제공 ▲통합라우팅 구성으로 고객지원센터의 업무생산성 향상이 목표다.

개편에 따라 새마을금고는 노후화된 콜시스템(IVR, CTI, PBX 및 전자팩스 등)을 고도화했고 대고객서비스 역량도 강화했다는 설명이다.

또 장애 발생 시 대응을 위한 무중단 서비스 제공을 위해 각종 시스템, 통신회선 등을 이중화했다. 일부 고객지원센터에만 적용된 재해복구 시스템은 전제 고객지원센터로 확대했다.

더 효율적인 재택근무를 위한 시스템도 도입됐다. 코로나19를 비롯한 긴급상황에 대비해 고객지원센터의 재택근무 환경을 구축했다. 올 하반기에는 신규 상담 애플리케이션(앱)을 도입해 유사시 고객 정보 보호가 강화된 재택 상담업무가 가능할 전망이다.

박차훈 새마을금고중앙회 회장은 “언택트 시대에 강조되고 있는 대고객 서비스의 품질을 한 단계 높였다”며 “비대면 서비스에서도 지역 밀착형 대표 금융기관으로서 모범을 보이도록 노력하겠다”고 전했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr