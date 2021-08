"난민 수용하자" 한마디에 욕세례...장혜영 "폭력 멈춰라"

"언어폭력·인격모독, 도 넘고 있어"

"일부 보좌진, 정신과 상담받기도"

[아시아경제 허미담 기자] 장혜영 정의당 의원이 23일 자신을 향한 도 넘은 비난에 "폭력을 멈추어달라"고 호소했다.

장 의원은 이날 자신의 트위터에 글을 올려 "차별금지법부터 난민수용논의까지 의원실에 항의 전화하시는 분들이 의원실 보좌진들에게 퍼붓는 언어폭력과 인격모독이 도를 넘고 있다"며 이같이 말했다.

그는 "더 화가 치미는 것은 여성 보좌진에게는 갖은 욕설을 퍼붓던 이가 남성 보좌진이 바꿔 받으면 갑자기 말투를 고친다는 거다"라며 "우리 그렇게 살지는 말자"고 비판했다.

이어 "일부 보좌진들은 온갖 인신공격에 시달리다 지쳐 정신과 상담을 받고 있다"며 "시민의 인권보장을 외치는 의원과 일한다는 이유로 보좌진들이 이런 고통을 겪어야 하는 현실이 참담하다"고 토로했다.

앞서 장 의원은 지난 20일 자신의 페이스북을 통해 "아프가니스탄 난민의 일부라도 대한민국이 받아들이는 조치를 마련하기 위한 논의를 시작해야 한다"고 주장했다.

그는 "아시아 최초로 난민법을 제정한 우리 대한민국이 해야 할 역할이 있다"라며 "정부와 국회는 난민을 받아들이는 아프가니스탄 주변 국가에 대한 인도적 지원을 비롯해 유엔 등 국제사회의 노력에 적극 동참하겠다는 의지를 표명해야 한다"고 강조했다.

또 장 의원은 "최소한 임산부가 있는 가족, 아동과 그 가족만이라도 받아들임으로써 국제사회가 연대할 수 있는 길을 함께 열어가야 한다"면서 "어렵지만, 우리가 먼저 용기 낼 수 있다면 분명 그 반향이 있을 것"이라고 말했다.

이를 두고 누리꾼들의 비판이 이어지고 있다. 한 누리꾼은 댓글을 통해 "유럽이 왜 난민을 반대하는지 그 이유를 모르시는 건가"라며 "지금 코로나로 인해 자국민은 충분히 힘들다. 또 이미 국내 다문화만 300만명이 넘어가고 있다. 이들을 위한 지원도 제대로 안 되는 마당에 무슨 아프간 난민을 더 받아야 한다고 말씀하시나"라고 비판했다.

또 다른 누리꾼들 역시 "범죄 우려가 있다", "난민들의 처지를 생각하면 마음이 아프다. 하지만 지금도 나라가 여러 문제로 인해 혼란스러운데 다음 세대들에게는 좀 더 안전한 나라를 물려줘야 하지 않겠나. 난민을 받아들이면 안 된다", "딱한 사정은 알겠지만, 곤란하다. 다른 나라로 가라" 등의 반응을 보였다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr