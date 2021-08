SK㈜-SK머티리얼즈 합병 배경…"첨단소재, 뭉쳐야 큰다"(종합)

신규사업 발굴, M&A 등 선제적 투자로 경쟁력 강화

타 계열사와 시너지 효과도

㈜와 머티리얼즈가 합병키로 하면서 글로벌 경쟁이 치열해진 첨단소재사업 투자여력을 끌어올릴 수 있을 것으로 예상된다. 반도체·디스플레이·전기차 등 최근 각광 받는 분야의 소재사업은 핵심기술이 잇따라 나오고 있어 선제적이고 꾸준한 투자가 뒷받침돼야 한다는 지적이 많았다. 투자전문회사로 그간 쌓은 SK㈜의 노하우와 재원조달능력, SK그룹 일원이 된 후 소재사업 경쟁력을 끌어올린 SK머티리얼즈간 시너지를 낼 수 있을 것으로 업계에서는 내다보고 있다.

앞서 두 회사는 지난 20일 이사회를 열고 합병을 추진키로 의결했다. SK㈜가 신주를 발행해 SK머티리얼즈 주식과 교환하는 소규모 합병으로 SK머티리얼즈를 흡수 합병한다.

SK머티리얼즈 보통주 1주당 SK㈜ 보통주 1.58주가 배정될 예정이다. 합병은 SK머티리얼즈가 특수가스 등 사업부문 일체를 물적 분할해 신설 법인을 만들고 이와 동시에 존속 지주 사업 부문이 SK㈜와 합병한다.

특수가스 신설법인은 사업회사로서 사업 경쟁력과 전문성 강화에 집중하게 된다. 10월 하순 주주총회·이사회 등을 거쳐 12월 초 마무리된다. 두 회사는 앞으로 1~2년이 첨단소재 영역에서 선제적으로 투자기회를 확보하는 게 글로벌 시장 판도를 결정할 가늠자가 될 것으로 보고 지난 6월부터 합병논의를 시작한 것으로 전해졌다.

두 회사는 고부가 핵심기술이 잇따라 나오는 등 글로벌 첨단소재시장에서 경영전략을 고도화할 필요가 있다는 판단에 따라 이번 합병을 추진한다고 밝혔다. 신규사업을 찾거나 인수합병(M&A)·외부합작(JV) 등을 발빠르게 진행하기 위해선 투자대상을 찾거나 재정여력이 받쳐줘야 하는 만큼 각 분야에서 강점을 가진 두 회사가 합해져 시너지를 낼 수 있다는 얘기다.

SK㈜는 투자전문회사를 표방하면서 첨단소재를 비롯해 바이오·그린·디지털 등 SK그룹 차원의 미래먹거리분야 투자에 주력해왔다. 이번 합병으로 투자회사의 경쟁력이 합병회사의 기업가치에 직접 반영되는 효과와 함께 SK실트론·예스파워테크닉스 등 SK가 앞서 투자한 다른 회사와의 시너지도 일으킬 수 있다는 전망이 나온다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr