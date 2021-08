中 6대 빅테크, 당국에 1년간 30조원 기부

[아시아경제 조현의 기자] 알리바바, 텐센트 등 중국의 6대 빅테크 기업이 최근 1년간 당국에 30조원을 기부한 것으로 나타났다.

홍콩명보는 23일 "자체 분석 결과 알리바바·텐센트·바이트댄스·핀둬둬·메이퇀·샤오미 등 기업 6곳이 총 2000억 홍콩달러(한화 약 30조원)를 기부한 것으로 집계됐다"고 밝혔다.

시진핑 국가주석은 지난 17일 '공동부유'라는 새 목표를 강조했다. 시 주석은 "공동부유는 사회주의의 본질적 요구이며, 중국식 현대화의 중요한 특징"이라고 설명했다.

일각에선 공동부유 정책에 따라 부자 증세, 자본 이득세 등 세금과 관련한 후속 대책이 나올 것으로 전망했다. 특히 당국의 전폭적인 지지로 급성장한 IT 업계가 영향을 받을 것으로 예측됐다.

실제로 텐센트는 시 주석이 새 목표를 제시한 지 하루 만에 1000억 위안(약 18조원)을 기부하겠다고 밝혔다.

명보는 "일부 학자는 기부금의 성격을 '보호비'라고 칭한다"며 "빅테크 기업들은 이를 안 낼 수도 없지만 냈다고 해서 당국의 감독을 피할 수는 없다"고 말했다. 이어 "이같은 기부에도 투자자들을 안심시키지 못했으며 주요 기술기업들은 올해 시총 4조 위안(약 720조원) 이상을 잃었다"고 전했다.

다만 공동부유 정책을 발표하기 이전에도 빅테크 기업들의 기부는 이어진 것으로 나타났다. IT 기업들이 당국의 단속에 바짝 엎드려 앞다퉈 기부를 하고 있지만 고강도 규제가 계속되면서 투자자들의 불안을 달래는 데는 역부족이라는 설명이다.

명보는 "빅테크 기업들은 관대한 기부 외에도 창업자들이 회장직 등에서 물러나거나 소셜미디어 활동을 중단하는 등 세간의 이목을 피하기 시작했다"고 전했다.

