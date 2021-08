bhc치킨, 스포츠클라이밍 서채현 선수에 5000만원 전달

[아시아경제 임혜선 기자] 치킨 브랜드 bhc치킨이 스포츠클라이밍 국가대표 서채현 선수에 격려금을 전달했다.

bhc치킨은 23일 서울 송파구에 위치한 bhc치킨 본사에서 올림픽에서 큰 활약을 보인 스포츠클라이밍 국가대표 서채현 선수에게 격려금 5000만 원을 전달했다고 밝혔다.

이날 격려금 전달식에는 서채현 선수를 비롯해 박현종 bhc치킨 회장, 임금옥 대표 등 경영진이 참석한 가운데 진행됐다. 이번 격려금은 올림픽에서 뛰어난 기량을 보인 서채현 선수의 선전과 비인기 스포츠 종목인 스포츠클라이밍의 발전과 국민적 관심을 위해 마련됐다.

클라이밍 천재로 불리는 서채현 선수는 이번 올림픽 스포츠클라이밍 여자 콤바인에서 예선 2위로 결선에 진출해 대한민국 최초로 메달 획득에 나섰지만 아쉽게도 8위로 결선 경기를 마감했다.

비록 메달을 획득하지 못했지만 서채현 선수는 18세의 어린 나이로 처음 출전한 올림픽에서 최선을 다하는 모습과 당당한 도전 정신을 보여줬으며 이번 대회에서 얻은 값진 경험을 바탕으로 다음 올림픽 대회에서 좋은 활약이 기대되는 유망 선수다.

스포츠클라이밍은 이번 올림픽에서 처음으로 정식종목으로 채택됐으며 스포츠클라이밍 콤바인은 스피드, 볼더링, 리드 등 3가지 종목의 합계 성적으로 순위를 정한다. 서채현 선수는 리드 종목에서 세계 랭킹 1위다.

전달식에 참석한 박현종 bhc치킨 회장은 "이번 올림픽에서 서채현 선수는 유일하게 10대 선수로 결선에 진출해 패기와 당찬 도전을 보여줘 우리 국민에게 큰 희망을 줬다"고 말했다.

