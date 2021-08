성김 "北 협상 상대 어디서든 만날 준비…인도적 지원 가능성 논의"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 노규덕 한반도 평화교섭본부장과 만난 성 김 미국 국무부 대북특별대표가 북한에 대한 인도적 지원 가능성을 논의했으며, 북한의 협상 상대를 어디서든 만날 준비가 되어 있다며 북한에 대화를 촉구했다.

김 대표는 23일 오전 외교부 공관에서 노 본부장과의 북핵 수석대표 협의를 마치고 취재진과 만나 "나는 계속해서 북한의 협상 상대를 언제 어디서든 만날 준비가 됐다"며 이같이 밝혔다.

이날 협의에서는 북한과의 대화 가능성은 물론, 북한에 대한 인도적 협의도 논의됐다. 김 대표는 "우리는 북한에 대한 인도적 지원 가능성을 논의했다"며 "지난 5월 한미정상회담 공동성명에 명시된 대로 남북 대화와 관여에 대한 미국의 지지를 재확인했으며 계속해서 남북 인도적 협력 사업을 지지한다"고 밝혔다.

북한이 최근 비난하고 나선 한미 연합훈련에 대해서는 "정례적이며 순수하게 방어적 성격으로 한미 양국의 안보를 지탱한다"고 말했다.

노 본부장도 "한미 양국은 보건 및 감염병 방역, 식수·위생 등 가능한 분야에서 북한과의 인도적 협력방안, 국제기구와 비정부기구를 통한 대북 인도적 지원 방안을 논의했다"며 "남북통신선 복원, 한미연합훈련 진행 등 관련 상황을 예의주시하면서 한반도 상황을 안정적으로 관리하는 가운데 대화가 조속히 재개될 수 있도록 함께 노력하기로 했다"고 밝혔다.

