[무주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 무주군은 8월말까지 관내에서 사육되는 소를 대상으로 구제역 백신 수시접종을 실시한다고 20일 밝혔다.

접종대상은 무주군에서 사육하는 소 193호, 1386두다.

백신 접종시기가 도래한 소(1차 접종은 2개월 령 송아지, 2차 접종은 1차 접종 개체 1개월 후)가 대상이다.

50두 이상 전업농가의 경우 무진장축협을 통해 직접 백신 구입 후 자가 접종을 실시한다.

소규모 영세농가에 대상으로 예방접종 2개 반을 편성해 농장주 입회하에 예방접종을 실시할 예정이다.

접종하는 백신은 O형과 A형 구제역을 동시에 예방하는 2가 백신으로, 구제역 접종을 매년 일제접종(상·하반기)과 수시접종(2개월 간격)으로 실시하고 있다.

무주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr