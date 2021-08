하나銀, MZ세대를 위한 위폐감별교육 동영상 제작

[아시아경제 이광호 기자]하나은행은 위조지폐 사기로 인한 피해를 사전에 예방하고자 위폐감별교육 동영상을 제작해 한국은행·은행연합회·국가정보원이 공동으로 개설한 위폐 전문 유튜브 채널 '위벤저스'에 공개했다고 23일 밝혔다.

특히 이번 동영상은 디지털 콘텐츠에 익숙한 MZ세대를 위해 아이돌그룹 비투비 멤버 가수 서은광, 미스트롯 출신 가수 요요미, 비정상회담 등에 출연한 멕시코 방송인 크리스티안 부르고스와 함께 하나은행 위조지폐 감정 전문가들이 위조지폐 관련 상식을 토크쇼 형식으로 구성해 제작했다.

동영상은 총 3편으로 제작돼 이날 공개한 1편에 이어 다음달 6일에 2편, 다음달 23일에 3편을 차례대로 공개할 예정이다. 각각의 동영상에는 ▲위조·변조·모조 지폐 구분법 ▲위조지폐 사용 처벌 규정 ▲국내외 위조지폐 연루 사건 ▲위조지폐 감별법 ▲해외여행 중 환전 시 유의사항 ▲위조지폐 사기방지 꿀팁 등을 다룰 예정이다.

또한 실생활에 도움이 되는 교육적인 내용에 흥미를 더하기 위해 가수 서은광과 요요미가 직접 영상 테마송을 부르고 위폐찾기 테스트에도 참여하는 등 MZ세대 눈높이에 맞춘 다양한 콘텐츠를 통해 위조지폐 사기 피해 예방에 기여할 것으로 기대된다.

하나은행 위변조대응센터 관계자는 "코로나19로 인해 환전 수요는 감소했지만 위폐 유통량은 전년대비 크게 증가하고 있어 국민들의 주의가 필요하다"며 "이번 영상을 통해 일반인들이 보다 쉽게 위폐 관련 내용을 접하고 관심을 가지는 계기로 삼아 위폐 사기 피해를 예방하는 데 도움이 되길 기대한다"고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr