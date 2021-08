'대환대출 플랫폼' 갈등…금융위, 업계 의견 재수렴나서

[아시아경제 이광호 기자]금융당국이 대환대출(대출 갈아타기) 플랫폼을 두고 업권간 갈등이 깊어지자 다시 의견 수렴에 나선다. 오는 10월 출범이라는 목표 일정과 관계없이 다양한 대안을 열어놓고 충분한 의견을 듣겠다는 방침이다.

23일 금융권에 따르면 금융위원회는 이날 은행권과 대환대출 플랫폼 관련 간담회를 진행한다. 은행권과의 간담회는 지난달에 이어 3번째다.

간담회에선 은행권이 제안한 '중금리 대출'에 관한 논의가 진행될 것으로 예상된다. 지난 10일 KB·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 금융지주 회장들은 은성수 금융위원장과 만나 금융당국이 추진 중인 대출 갈아타기 플랫폼에 우려를 전하며, 중금리 대출로 서비스 범위를 제한하는 방안을 건의했다.

간담회에선 은행권 공동 플랫폼에 대한 논의도 있을 것으로 보인다. 은행권은 빅테크 종속 우려를 해소하기 위해 은행연합회를 주축으로 금융결제원 대출 이동 인프라에 연결할 자체 대출 비교 플랫폼을 만들겠다는 뜻을 밝힌 바 있지만, 아직 구체적인 로드맵은 나오지 않은 상태다. 은행연합회는 법무, IT 등 실무자로 내부 테스크포스(TF)팀을 꾸려 플랫폼 구축 작업에 착수한 상태다.

금융위는 은행권과의 간담회에 이어 24일에는 핀테크 업계와 간담회를 진행한다.

금융위가 소통을 재차 강조하고 나선 것은 업권간의 갈등을 봉합하고 플랫폼 구축의 완성도를 높이기 위한 취지로 풀이된다.

금융위가 추진 중인 대출 갈아타기 플랫폼은 시중에 나와 있는 플랫폼 기업의 대출금리 비교 서비스를 금융결제원의 대환대출 인프라와 연동한 시스템이다. 소비자는 지금처럼 은행 창구에 가지 않아도 비대면·원스톱으로 금리를 비교해 편리하게 대출을 갈아탈 수 있게 된다.

금융위 관계자는 "일정에 얽매이지 않고 업계의 의견을 충분히 듣고 합리적인 방향을 찾겠다"고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr