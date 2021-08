이스라엘 "부스터샷 예방효과, 2차접종의 4배"

[아시아경제 조현의 기자] 코로나19 백신 부스터샷(3차 접종)이 60세 이상의 감염률이나 중증 악화율이 크게 낮추는 것으로 나타났다.

이스라엘 보건부는 22일(현지시간) 이같은 연구 결과가 나왔다고 발표했다고 주요 외신이 보도했다.

연구 결과에 따르면 부스터샷을 접종한 지 10일이 지난 후 효과는 2차 접종을 마쳤을 때보다 4배가량 높았다. 중증 악화나 입원 등을 막는 데는 5∼6배 효과가 높았던 것으로 나타났다.

이스라엘 보건부는 다만 구체적인 전체 연구 결과 자료를 공개하지는 않았다.

지난달 전 세계에서 처음으로 부스터샷 접종을 시작한 이스라엘은 백신 접종 후 일정 시간이 지나면 면역력이 떨어지는 것을 확인했다. 특히 고령층이나 기저 질환이 있던 경우는 코로나19에 감염돼 중증으로 악화하는 비율이 높았던 것으로 조사됐다.

이스라엘은 이에 따라 부스터샷 접종 대상을 기존 60세 이상에서 40세 이상으로 확대했다. 임신부, 교사, 의료진도 맞도록 했다.

접종 선도국인 이스라엘은 부스터샷 접종률도 빠르게 높이고 있다. 전체 인구 930만명 중 150만명이 벌써 접종을 마쳤다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr