재한 아프가니스탄 한국 협력자들이 23일 서울 종로구 외교부청사 앞에서 탈레반 정권으로 넘어간 아프가니스탄 내 가족 구출 촉구 기자회견을 하고 있다. 이들은 "한국에 협조하였다는 이유로 죽음을 당할 위기에 처한 가족들을 살려달라"며, "한국에 가족이 있는 모든 아프가니스탄 협력자 가족들이 비행기를 타고 나올 수 있도록 한국정부가 신속히 조치해 주기를 간곡히 요청한다"고 말했다./김현민 기자 kimhyun81@

