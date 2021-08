김재원 "선관위원장에 정홍원...경선 새로운 출발하는 계기될 것"

[아시아경제 윤슬기 기자] 김재원 국민의힘 최고위원이 오늘 최고위원회의를 열어 선거관리위원장에 정홍원 전 총리를 의결할 예정이라고 밝혔다.

김 최고위원은 23일 오전 YTN라디오 '황보선의출발새아침'에 출연해 "이준석 대표가 어제 저녁에 나에게도 전화를 해서 정홍원 전 총리를 임명하겠냐고 의사를 물었고 나도 동의한다고 말했다"라고 이같이 말했다.

김 최고위원은 정 전 총리에 대해 "나는 동의하는 입장이고, 그 분 임명하는 데 대해서 크게 반대하시는 분들이 없지 않을까 생각한다"라며 "그렇게 우리 당을 원로가 맡아서 공정하게 경선관리를 한다면 그동안 여러 가지 혼란상이 모두 걷혀지고, 새로이 출발하는 좋은 계기가 되지 않을까 생각하고 있다"라고 했다.

이어 "(경선 과정이) 순항하도록 우리가 적극 도와야 되고, 또 그렇게 가도록 이제는 오해를 서로 간에 갖지 않도록 조심조심 관리해가면서 경선을 진행한다면, 별 다른 큰 문제는 없으리라 생각하고 있다"라면서 "이준석 대표도 스스로 그런 오해를 빚지 않도록 지금 굉장히 조심하고 있는 것으로 보인다"라고 덧붙였다.

김 최고위원은 윤석열 국민의힘 대선 예비후보 측 민영삼 국민통합특보의 '이준석 사퇴' 관련 발언에 대해서는 "지지율 1위를 달리는 후보의 캠프에서는 더더욱 언행을 각별히 조심해야 한다"라면서 "사실 당대표와 유력한 대선주자 간의 갈등이라는 것은 정말 겪어보지 못한 처음 있는 일인데, 이런 상황이라면 캠프 구성원들도 더더욱 조심해야한다고 생각한다"라며 "나도 민영삼 특보가 글을 올렸다는 보도를 보고 참 딱하게 생각이 들었고 하루 빨리 조치를 했으면 하는 바람이 있었는데 다행히 곧바로 조치가 되었다"라고 말했다.

한편 오늘 국민권익위원회에서 국민의힘을 포함한 5개당의 의원과 가족에 대한 부동산거래 전수조사 결과가 나오는 것에 대해서 김 최고위원은 "당대표가 민주당 이상으로 대응하겠다고 수차 공언했기 때문이 그 약속은 지켜야한다"라면서 "합리적인 처분이 내려져야한다고 생각한다"라고 밝혔다.

윤슬기 인턴기자 seul97@asiae.co.kr