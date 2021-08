LGU+ "초실감 VR로 프랑스 여행 떠난다"

佛대사관 손잡고 가상현실 여행 콘텐츠

U+VR서 통신사 관계없이 누구나

[아시아경제 조슬기나 기자] LG유플러스는 23일부터 주한 프랑스대사관과 함께 가상현실(VR) 여행·공연·미술 콘텐츠 ‘안녕-프랑스’를 서비스한다고 밝혔다.

안녕-프랑스는 코로나19로 해외 여행이 어려워진 상황에서 노트르담 대성당, 에펠 탑, 센강 등 세계적으로 유명한 프랑스 관광지를 직접 VR로 체험할 수 있도록 한 콘텐츠다. 여행지 방문은 물론, 클로드 모네의 작품, 클래식 콘서트 같은 문화·예술 감상까지 가능하다.

U+VR 애플리케이션을 통해 통신사 상관없이 누구나 콘텐츠를 이용할 수 있다. LG유플러스는 프랑스와 관련한 20여편 이상의 실감 콘텐츠를 마련했다. 이번 VR서비스를 위해 LG유플러스와 프랑스대사관은 3개월 간 콘텐츠를 공동 선정하고 현지 제작사들과 스튜디오 협업 등을 진행해왔다. 대사관측에서 보유한 콘텐츠도 함께 제공된다.

LG유플러스는 안녕-프랑스 출시를 기념해 U+VR에서 고객 이벤트도 실시한다. 내달 22일까지 콘텐츠 이용 고객들을 대상으로 시청 횟수에 따라 자동 추첨을 통해 다양한 경품을 증정한다.

필립 르포르 주한 프랑스 대사는 “프랑스에 직접 가지 않고도 프랑스를 여행할 수 있는 혁신적인 경험을 선사한다. 프랑스의 재능 있는 가상 현실 제작자들을 통한 가상 세계에서 즐거운 탐험을 하시기 바란다"고 말했다.

최윤호 LG유플러스 XR사업담당(상무)은 “고객들의 해외방문 갈증 해소를 돕고자 이동통신사와 프랑스 대사관의 첫 XR 콜라보레이션을 준비했다. 연말에는 VR을 넘어 메타버스 요소까지 가미할 수 있도록 논의 중”이라며 “앞으로 다양한 국가를 기반으로 한 실감형 콘텐츠 제공을 위해 노력할 것”이라고 밝혔다.

U+VR 앱은 가입 중인 통신사 관계없이 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어, 원스토어에서 누구나 무료로 다운로드 가능하다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr