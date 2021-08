CJ제일제당, 플라스틱 확 줄인 추석 선물세트 270종 선보여

[아시아경제 이승진 기자] CJ제일제당이 추석을 맞아 선물세트 270여 종을 선보인다고 23일 밝혔다.

CJ제일제당은 올 추석 선물세트에서 작년 추석 대비 총 467t의 플라스틱을 덜어내며 역대 CJ제일제당 선물세트 중 가장 플라스틱 사용량이 적다. 신용카드(한 장당 약 5g)로 환산하면 9300만 개 이상 만들 수 있는 분량의 플라스틱을 절감했다. 세부적으로 쇼핑백 소재를 플라스틱의 일종인 부직포를 종이로 대부분 바꿔 플라스틱을 136t 절감했다. 또한 선물세트 트레이(구성 제품들을 고정하는 틀)의 절반가량을 햇반 용기 부산물로 대체해 재활용 플라스틱 사용 비중을 높였다.

스팸의 노란 뚜껑도 지난 추석에 비해 대폭 줄였다. 이번 스팸 선물세트 중 90%에 가까운 물량이 뚜껑이 없는 것으로, 120g 제품을 제외하고 모두 제거했다. 선물세트 겉면에는 ‘No Cap for Us’ 문구를 새겨 스팸과 함께 환경을 생각하는 마음까지 선물할 수 있도록 했다. CJ제일제당은 내년 추석부터 120g 제품 뚜껑도 없애 ‘100% 뚜껑 없는 스팸 선물세트’를 선보일 계획이다.

올해 추석에는 인기 선물세트인 ‘스팸 세트’와 3종 이상의 인기 제품으로 꾸린 ‘복합 세트’, 한뿌리 흑삼 세트 등 실속 있는 선물세트가 인기를 끌 것으로 보인다. 지난해 인기를 끈 '가정간편식(HMR) 선물세트'도 지속 운영한다. 올 추석 HMR 선물세트는 ‘비비고 풍성한 한상차림’, ‘비비고 한우사골곰탕 세트’, 건강간편식 ‘더비비고 세트’등 총 6종이다.

이 밖에도 고급스러움과 정성을 모두 담은 ‘프리미엄 참기름 세트’, 가성비를 앞세운 ‘비비고 토종김 5호’와 ‘비비고 직화구이김 1호’와 ‘명가 감태김’, ‘명가 녹차김’ 선물세트 등 다양한 제품 구성으로 소비자 선택권을 넓혔다.

CJ제일제당 관계자는 “명절 선물이 갖는 의미를 고려해 제품 구성은 실속을 더하고 친환경 요소를 강화했다”면서 “특히 단순 플라스틱 사용량을 줄이는데 그치지 않고 진동 실험과 1.2m 낙하 실험 등 첨단 패키징 기술력으로 선물의 가치를 잃지 않도록 신경 썼다”라고 말했다.

