삼성바이오에피스, 유럽 최초로 '루센티스' 바이오시밀러 판매 허가 획득

[아시아경제 이춘희 기자] 삼성바이오에피스의 '루센티스' 바이오시밀러(복제 바이오의약품) '바이우비즈(Byooviztm)'가 유럽 판매 허가를 최종 획득했다.

삼성바이오에피스는 23일 자사의 루센티스 바이오시밀러 바이우비즈(SB11, 성분명 '라니비주맙')의 유럽 내 판매 허가를 최종 획득했다고 밝혔다. 지난 6월24일 유럽의약품청(EMA) 산하 약물사용자문위원회(CHMP)로부터 긍정 의견을 받은 지 약 두 달 만이다.

이번 허가는 유럽 내 첫 루센티스 바이오시밀러 판매 승인이다. 루센티스는 로슈와 노바티스가 판매하고 있는 안과질환 치료제다. 황반변성, 당뇨병성 황반부종 등의 적응증을 보유하고 있다. 지난해 기준 글로벌 매출은 약 4조원에 달한다. 미국 시장에서는 지난해 6월 특허가 만료됐고, 유럽은 내년 7월 특허 만료 예정이다.

삼성바이오에피스 관계자는 “유럽 시장에서 최초로 루센티스 바이오시밀러 허가를 받게돼 기쁘다"며 "앞으로도 전 세계 환자들을 위해 다양한 치료 분야에서 제품 포트폴리오를 확보할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

