"토익성적부터 졸업증명까지" SKT, ‘이니셜’로 채용 증빙서류 확 줄인다

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤은 자사 블록체인 기반 DID 서비스 ‘이니셜(initial)’을 통한 ‘채용 증빙서류 간편제출 서비스’를 23일 오픈한다.

이니셜은 사용자가 본인의 단말에 다양한 증명서를 발급·저장·제출하는 서비스로 위·변조 및 진위여부 검증에 우수하다. 주민등록등표 등·초본, 국민연금 가입자 가입증명서, 장애인증명서, 사업자등록증과 같은 전자증명서는 물론이고, 대학 졸업(예정), 재학, 성적증명서는 물론 토익, 토익 말하기·쓰기 시험 성적표를 발급·저장·제출할 수 있다. 상장, 활동증 등 기타 서류도 애플리케이션 촬영 기능을 통해 제출 가능하다.

SK텔레콤은 "채용 과정에서 필요 서류를 발급 받는 사이트가 다양하고 과정도 복잡해 지원자들이 많은 불편을 겪어왔다"며 "채용 담당자들의 검증 과정 또한 간편해져 채용 지원자와 담당자 모두 편의가 대폭 개선될 것"이라고 설명했다.

채용 담당자는 이니셜을 통해 증빙서류를 수취 시, 자동으로 위·변조 검증을 할 수 있어 증빙서류 검증을 위한 시간과 비용을 대폭 절감할 수 있다. SK텔레콤은 향후 자사 채용과정에서도 채용 증빙서류 간편제출 서비스의 적용을 적극 검토 중이다.

오세현 SK텔레콤 인증CO(컴퍼니)장은 “이니셜 채용 증빙서류 간편제출 서비스 확대를 통해, 여전히 종이문서 제출과 수기 검증이 빈번한 채용 프로세스의 디지털 트랜스포메이션을 이끌어 가겠다”며 “종이 소모와 같은 불필요한 비용을 절감하고 환경을 보호하는 등 앞으로도 DID 기술을 기반으로 ESG(환경·사회·기업구조)가치 창출에 기여하고 국민들에게 필요한 서비스 확장을 위해 노력할 것”이라고 말했다.

한편, SK텔레콤은 행정안전부와의 협의를 통해 조회 및 제출이 가능한 전자증명서의 제공 범위를 현재 100여종 수준에서 300여종 수준까지 연내 확대할 계획이다. 또한 인터넷 증명발급 전문 기업인 아이앤텍, 디지털존과의 협력을 통해, 대학 제증명 발급 대상 대학을 현재 165개에서 연내 300개 이상으로 확대할 계획이다.

