경기농수산진흥원, 추석 맞아 '특별기획전' 마련

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도농수산진흥원이 추석을 맞아 농수산식품 특별기획전을 잇달아 마련한다.

경기농수산진흥원은 이달 26일부터 다음 달 15일까지 '할인 더하기, 추석기획전'을 마련한다. 행사 기간동안 경기미, 과일, 참(들)기름, 버섯, 견과류, 정육(돼지?소) 등 명절 소비가 많은 상품과 마켓경기에 입점한 주요 상품을 최소 20% 이상 할인 판매한다. 행사 기간 배송료도 지원한다.

이어 다음 달 6일부터 9일까지 마켓경기 라이브커머스를 진행한다. 나흘간 과일, 농산물, 축산물, 건강식품 등 4가지 주제로 릴레이 형식으로 진행되는 라이브커머스 상품은 20% 할인 행사가로 판매된다.

또 우체국 온라인 쇼핑몰을 통해 다음 달 22일까지 G마크(경기도 우수식품 인증) 등 경기도 농수산물 입점 품목을 구매할 경우 20% 할인쿠폰을 선착순 지급한다.

경기농식품전용관(고양, 수원, 성남)도 다음 달 16일부터 20일까지 추석맞이 특판전을 진행한다.

경기농수산진흥원 관계자는 "생산자와 소비자 모두 풍성한 추석을 맞을 수 있도록 많은 고민을 했다"고 전했다.

