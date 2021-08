성동구 ‘2022학년도 수시대비 대학 토크 콘서트’ 개최

[서울시 자치구 뉴스]25일 성동구청 유튜브 채널 통해 온라인으로 180분 간 실시간 생중계되는 설명회 2022학년도 수시 및 서울 소재 주요 대학 전형 안내...윤윤구 한대부고 진학부장(現 EBS입시강사)과 김형일 거인의 어깨 교육연구소장 초청 두 전문가 대담 형식으로 다양한 사례 들며 토크콘서트 진행...송파구 온라인 채용설명회 31일 오후 2시 개최… 한미약품, 건강보험심사평가원 150명 채용 기대...동작구, 총 32억 규모 중소기업육성기금 저리 융자 지원



성동구, 25일 '2022학년도 대학 수시대비 토크콘서트' 개최

[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)가 25일 ‘2022학년도 수시대비 대학 입시설명회’를 개최한다.

성동구청 유튜브 채널을 통해 온라인으로 180분 간 실시간 생중계되는 설명회는 2022학년도 수시 및 서울 소재 주요 대학 전형을 안내하고 입학사정관과 함께하는 주요 대학별 입시설명 시간도 마련해 수시모집 원서접수를 앞둔 수험생과 학부모에게 유용한 시간이 될 수 있도록 구성했다.

이번 설명회는 1, 2부로 나누어 진행한다. 1부에서는 윤윤구 한대부고 진학부장(現 EBS입시강사)과 김형일 거인의 어깨 교육연구소장을 초청, 두 전문가의 대담 형식으로 다양한 사례를 들며 토크콘서트를 진행해 입시 전략을 쉽게 이해할 수 있도록 했다.

특히, 18개 주요 대학을 5개 그룹으로 나누어 수험생들 각자 지원 희망대학에 따른 대학인재상 등 자세한 정보를 제공하고 성동구 학군 특화 지원전략 가이드 등 입시전략도 제시한다.

아울러 전문가와 실시간 채팅을 통해 자유롭게 질문하며 답변 받을 수 있는 시간을 마련, 2부 ‘입학사정관과 함께하는 입시설명회’에서는 수도권 6개 주요 대학의 입시전형 설명과 전략 특강으로 수험생에게 실질적으로 입시에 도움을 주는 정보를 전달, 별도의 신청없이 성동구청 유튜브 채널을 통해 누구나 참여할 수 있도록 했다.

구는 학부모 진학아카데미와 연 2회 대학입시전략설명회를 운영하는 등 다양한 대입 제도에 따른 입시전략 정보를 제공하고 있다.

지역 내 중·고등학생 및 N수생과 학부모를 대상으로 ‘성동 입시진학상담센터’를 운영해 지난 해 학부모 진학아카데미인 ‘백년대계’는 633명이, 학생 1:1 컨설팅은 1227명이 참여하는 등 높은 호응도를 보이며 교육경쟁력을 높이고 입시진학 역량을 강화하고 있다.

정원오 구청장은 “이번 설명회를 통해 학생 개인에게 적합한 전형을 선별, 원하는 대학에 입학하길 기원한다”며 “다양해진 대학 입시에 따라 앞으로도 맞춤형 입학 전략을 마련해 수험생과 학부모들이 필요한 진학정보를 제공하도록 하겠다”고 말했다.

송파구 온라인 채용설명회 31일 오후 2시 개최… 한미약품, 건강보험심사평가원 150명 채용 기대

송파구(구청장 박성수)는 코로나19 여파로 심각해진 청년 취업난 해소를 위해 8월31일 오후 2시 ‘2021 하반기 송파구 온라인 채용설명회(이하 채용설명회)’를 개최한다.

구는 지역인재의 채용기회를 확대하기 위해 매년 대규모 채용설명회를 개최해 왔다. 지난해부터는 감염병 예방을 위해 온라인으로 전환해 추진 중이다.

이번 채용설명회에는 특히 지역내 우수기업인 ‘한미약품’과 ‘건강보험심사평가원’이 참여한다. 두 기업은 하반기 총 150여 명을 채용할 예정이다.

채용설명회는 ‘송파TV’를 통해 실시간으로 생중계 된다. 인사담당자가 기업소개 및 채용일정, 절차 등을 설명하고, 신청자 사전 질문과 실시간 질문에 답변하는 방식으로 진행된다.

취업을 준비 중인 누구나 참가할 수 있다. 신청은 8월26일까지 온라인으로 가능하다.

문의사항은 송파구 일자리정책담당관으로 하면 된다.

이 밖에도 구는 청년 일자리 문제 해결을 위해 청년들이 직접 제안한 송파청년 일자리 멘토링 플랫폼 ‘송풀’ 개발을 추진하고 있다.

특히, 9월에는 전국 최초로 ‘송파성년출발지원금’을 지급해 코로나로 활력을 잃은 청년들 지원에도 나선다.

박성수 송파구청장은 “이번 채용설명회가 취업을 꿈꾸는 청년들에게 취업성공의 디딤돌이 되고, 지역내 기업에게는 폭넓은 인재발굴의 계기가 되길 바란다”면서 “앞으로도 변화하는 고용시장에 발맞춰 기업과 구직자가 상생하는 환경을 조성하도록 다양한 사업을 발굴해 나가겠다”고 말했다.

동작구, 총 32억 규모 중소기업육성기금 저리 융자 지원

동작구(구청장 이창우)가 코로나19 장기화로 경영에 어려움을 겪는 중소기업 및 소상공인을 대상으로 총 32억 원 규모의 ‘중소기업육성기금’을 저리로 융자한다.

이 사업은 구에서 중소기업 등에 경영안정 자금을 지원해 건전한 육성·발전을 돕고, 지역경제 활성화를 도모하기 위해 추진하는 것으로 올해 상반기에는 50개 업체에 10억여 원을 융자했다.

지원대상은 지역내에 사업장을 두고 6개월 이상 영업 중인 중소기업 및 소상공인으로 ▲제조업 및 건설업은 업체 당 1억 원 이내 ▲도소매 및 기타 업종은 업체 당 2000만 원 이내에서 융자할 예정이다.

금리는 연 1%로 상환조건은 5년 범위 내에서 선택상환 가능, 용도는 시설개선 및 경영안정자금(임대료, 공공요금, 인건비 등 고정비용)에 한한다.

접수기간은 8월25일부터 자금 소진 시까지며, 동작구청 경제진흥과(노량진로 74, 유한양행 9층)로 직접 방문해 ▲융자신청서 ▲사업자등록증 사본 ▲사업계획서를 갖춰 신청하면 되고, 구청 기금운용위원회 심사 및 은행의 보증·담보심사를 거쳐 융자가 실행된다.

대표자 1인이 다수의 사업장을 운영하면 대표사업장 1개만 신청 가능하며, 2명 이상의 공동대표로 1개의 사업장을 운영 시에는 대표 1명만 신청할 수 있다.

구비서류 등 자세한 사항은 동작구청 홈페이지(공시·공고 코너)에서 확인 가능, 경제진흥과로 문의해도 된다.

김정원 경제진흥과장은 “이번 중소기업육성기금 융자지원을 통해 중소기업 및 소상공인들께서 코로나19로 인한 경영위기를 극복하고 안정적으로 운영할 수 있는 발판이 되기를 기대한다”고 말했다.

