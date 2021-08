앱코, 20억 규모 자사주 매입…주주가치 제고 나서

[아시아경제 박형수 기자] 게이밍기어 및 생활가전 브랜드 전문기업 앱코 앱코 129890 | 코스닥 증권정보 현재가 17,150 전일대비 200 등락률 +1.18% 거래량 103,985 전일가 16,950 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 앱코-SK네트웍스서비스, 게이밍기어 공식 총판 계약 체결… “국내 B2C 판매 확대”앱코, 상반기 매출 701억… “오피스·홈 게이밍기어 등 신규 시장 공략”앱코 "펄어비스 검은사막 키보드, 마우스 공식 라이선스 상품 출시 예정 close 가 주주가치 제고와 주가 안정을 위해 상장 후 처음으로 자사주 매입에 나섰다.

앱코는 신영증권과 20억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 체결했다고 22일 밝혔다.

앱코 관계자는 "자사주 매입 결정은 중장기 회사 성장성과 미래가치에 대한 자신감의 표현"이라며 "시장 신뢰도 제고를 위한 목적으로 진행한다"고 설명했다. 이어 "최근 암호화폐 채굴로 인한 그래픽카드 수급난과 코로나19 여파로 인해 타격을 입은 전방산업의 특수한 상황을 고려했을 때 현재 주가는 본질적 기업가치 및 성장잠재력보다 저평가된 상황이라고 판단한다"고 덧붙였다.

관계자는 또 "올 하반기부터는 그래픽카드 수급 안정화, 백신 접종 확대로 전방산업 회복을 기대한다"며 "글로벌 대작게임 출시도 잇따라 예정돼 있어 현재 PC 및 주변기기에 대한 대기수요가 넘치는 상황"이라고 강조했다.

본격적으로 오피스, 홈 게이밍기어 시장에 진출한 만큼 지난 2분기를 기점으로 실적도 회복할 것으로 앱코측은 기대했다.

앱코는 키보드, 마우스, 헤드셋 등 국내 게이밍기어 시장점유율 1위 업체다. 코로나19 이후 바뀐 게이밍 PC 시장에 대응하기 위해 올해 상반기 사업 포트폴리오를 재정비하고 오피스, 홈 게이밍기어 시장에 새롭게 진출했다. 자체 브랜드 오엘라(OHELLA) 등을 통한 생활가전 사업도 진행 중이다.

앱코 관계자는 "성장을 통해 기업가치와 주주가치를 동시에 높여 나갈 것"이라며 "앞으로도 다양한 주주친화 정책을 이어갈 계획"이라고 말했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr