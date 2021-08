"아프간 피란민이 한국으로 올 가능성 있어"…경기도·평택 주민 예의 주시

[아시아경제 황수미 기자] 미국 정부가 아프가니스탄 난민을 수용할 장소로 한국 내 미군 기지를 지목한 가운데 특히 세계 최대 미군 기지를 보유하고 있는 경기도와 평택시가 이를 예의 주시하고 있다.

평택시의 경우 여의도 5배 규모인 1467만7000㎡에 이르는 세계 최대 미군기지가 있어 아프간 난민 수용지로 한국이 선택된다면 가장 유력시될 것이라는 점에서 더욱 그러하다.

21일(현지 시각) 미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 미국 정부가 '아프가니스탄 사태'와 관련해 한국 등 해외 미군 기지에 아프간 난민을 수용하는 방안을 검토하고 있다고 보도했다.

이 보도에 따르면 카타르와 바레인, 독일에 있는 미군기지가 아프간에서 온 피란민들로 넘쳐나고 있으며 이를 완화하는 방안의 하나로 이러한 안이 검토되고 있다.

미 국방부가 검토하고 있는 장소에는 한국 외에도 일본과 독일, 코소보, 바레인, 이탈리아 미군 기지 등이 포함됐다고 WSJ는 전했다.

이에 경기도와 평택시 등 지자체는 "보도만 있을 뿐 구체적인 상황은 아니어서 예의 주시할 수밖에 없기에 공식입장은 있을 수 없다"고 밝혔다.

주민들은 "아직 이렇다 할 논의단계는 아니지만 실제로 아프간 난민의 수용지로 한국의 미군기지가 구체적으로 거론된다면 이에 대한 논의가 있어야 할 것"이라며 조심스러운 반응을 보였다.

경기도의 한 주민은 "미국이 한국을 난민 수용지로 택하지는 않을 것으로 보여 그냥 해프닝으로 끝났으면 좋겠다"며 "상황을 예의 주시해야 할 것"이라고 했다.

또 평택시 팽성읍의 한 주민은 "우리나라가 난민을 수용할 만한 준비는 돼 있지 않다. 지역주민들의 반발 또한 만만치 않을 것"이라며 "미군기지를 위해 그만큼 양보했는데 혹시라도 아프간 난민을 또 이 지역에 받아들인다면 어불성설"이라고 했다.

기사를 접한 누리꾼들의 반응도 뜨겁다. 한 누리꾼은 "넓은 땅을 놔두고 왜 하필 한국이냐, 코로나19가 위중한 상황에서 아프간 난민들을 받아들이는 것은 말도 안 된다"고 했다.

또 다른 누리꾼은 "자칫하다가는 우리나라가 탈레반의 목표가 될 수도 있다. 인도주의 측면도 고려해야 하지만 이들은 종교적인 색채가 너무 강해 받아들여서는 안 된다"고도 했다.

한편 이와 관련해 주한미군은 22일 리 피터스 대변인을 통해 "주한미군은 현재까지 아프간에서 출국하는 사람들에게 임시숙소나 다른 지원을 제공하라는 임무 지시를 하달받은 바 없다"는 입장을 밝혔다. 다만 "만약 임무수행 지시가 내려지면 주한미군은 한미동맹과 강력한 연합 방위태세를 유지하는 가운데 미 국무부, 미 국방부, 한국 정부와 협력하겠다"며 가능성을 열어뒀다.

송영길 더불어민주당 대표는 이날 기자들과 만난 자리에서 미국 정부가 아프가니스탄 난민을 한국 내 미군 기지 등에 수용하는 방안을 검토하고 있다는 외신 보도에 부정적인 반응을 보였다.

송 대표는 "우리 정부와 협의한 적 없고 현실적이지 않다고 본다"며 반대 입장을 표명했다. 그는 "전혀 논의된 바 없고 과연 적절한지도 의문"이라며 "수송상의 문제를 생각하면 (아프간 난민은) 인접국가로 갈 수밖에 없지 않겠는가"라고 했다.

다만 송 대표는 우리 정부가 아프간 현지에서 벌인 재건사업에 참여했던 아프간인 400여 명에 대해선 국내로 데려와야 한다는 입장이다.

황수미 인턴기자 choko216@asiae.co.kr