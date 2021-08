"엄마 아빠 아플까봐 말 못했다" 성범죄 피해로 극단선택 청주 여중생 유서 공개

[아시아경제 황수미 기자] "그날만 생각하면 손이 막 떨리고 심장이 두근대… 너무 아파서 어쩔 수가 없었어요."

지난 5월 친구의 계부로부터 성범죄 피해를 본 뒤 극단적 선택을 한 것으로 알려진 청주 여중생 A양의 유서가 공개됐다.

22일 A양의 부모는 청주 성안길에서 기자회견을 열고, A양의 유품을 정리하다 발견했다며 이 유서를 공개했다.

A양은 유서에서 "부모님이 내 곁에서 위로해줘서 그동안 버틸 수 있었던 것 같아. 나 너무 아팠어. 솔직하게 다 털어놓았으면 좋았을 텐데, 다 털면 우리 엄마, 아빠 또 아플까 봐 미안해서 못 얘기했어요"라고 심정을 토로했다.

이어 A양은 가족을 걱정했다. 그는 "우리 아빠 누구보다 많이 여려 아파하실까 걱정된다"며 "아빠가 나 때문에 걱정 많이 하고, 잠 못 드는 거 싫어. 마음 쓰지 말고 편하게 지내셔야 해, 꼭"이라고 적었다.

그러면서 "나는 그만 아프고 싶어서 혼자 이기적이어서 미안합니다. 불효녀가 되고 싶진 않았는데 미안해요. 알지?"라고 극단적 선택을 암시했다.

또한 A양은 친구들에게도 자신의 심정을 남겼다. 그는 "중학교 친구들이 너무 그립다. 보고 싶다. 얘들아, 너희가 너무 그리워… 내 얼굴 잊지 말고 기억해줘"라고 했다.

이날 기자회견에서 A양의 부모는 유서를 읽던 도중 울음을 터트렸다.

A양 부모는 "가해자가 재판에서도 뻔뻔하게 (범죄를) 부인하고 있다"며 "아이의 억울함을 풀어주기 위해서라도 공정한 재판을 통해 엄벌해달라"고 촉구했다.

A양은 지난 5월12일 친구 B양과 청주시 오창읍의 한 아파트에서 극단적 선택을 했다. 이들은 성범죄 피해 등으로 경찰조사를 받던 중이었다.

가해자로 지목된 사람은 B양의 계부인 50대 C씨다. C씨는 의붓딸과 딸 친구에게 성범죄를 저지른 혐의로 5월25일 구속됐다.

C씨는 지난달 23일 비공개로 진행된 첫 공판에서 성범죄 혐의를 전면 부인했다. 그는 자신의 집에서 딸과 친구에게 술을 먹인 혐의(아동학대)만 인정한 것으로 알려졌다.

C씨의 아내이자 B양의 친모도 딸을 정서적, 물리적으로 학대한 혐의(아동복지법 위반)로 불구속 송치된 상태다.

※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

황수미 인턴기자 choko216@asiae.co.kr