유승민 "이준석 체제 무너지면 대선 필패…비대위는 대선 망치자는 얘기"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 유승민 전 의원은 22일 "이준석 당 대표를 흔들기 하는 그런 세력들은 이제는 좀 제발 그만하기를 강력히 촉구한다"고 말했다.

유 전 의원은 이날 홍대 앞에서 소상공인들과 면담한 뒤 기자들과 만난 자리에서 "이 대표 체제가 무너지면 제가 보기에는 대선은 보나 마나 필패라고 생각한다"며 "당 대표와 당 지도부 흔들기 그만하고 후보는 후보대로 지도부는 지도부대로 각자의 역할에 충실한 그런 모습으로 빨리 돌아가기를 바란다"고 말했다.

유 전 의원은 "2016년 총선 이후에 정상적인 지도부 체제를 가져본 적이 한 번도 없다"며 "우리 국민들과 당원들께서 우리 야당에 대해서 이제 대선에 제대로 준비하라고 그런 야당이 변화해서 제대로 준비하라는 그런 국민들의 여망이 담긴 체제라고 생각한다. 그런데 이 여기에서 이 체제를 무너뜨리고 비대위로 간다는 것은 대선을 망치자는 얘기라고 생각한다"고 말했다.

그는 "선출된 지도부에 대해서도 그러는데 선출되지 않은 지도부가 무슨 권위를 갖고 이 대선을 치를 수 있겠냐"고도 했다.

이 대표를 향해서도 유 전 의원은 "대표도 좀 자중하고 말을 좀 아끼시라"고 당부했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr