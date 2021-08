[아시아경제 윤동주 기자] 선선한 가을이 온다는 처서를 하루 앞두고 초가을 날씨를 보인 22일 서울 한강공원을 찾은 시민들이 초가을 정취를 느끼고 있다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr