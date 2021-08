윤석열 "이준석 제치고 비대위 검토? 황당무계한 이야기"

윤석열, 캠프내 비대위 검토說...전면부인

의혹 제기 최재형 향해서도 비판…'황당무계 정치쟁점화도 비상식적'

법적 대응 등은 "알아서 판단하겠다"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장은 당 지도부를 비상대책위원회로 대체하는 방안을 검토중이라는 언론 보도 내용을 전면 부인했다. 다만 캠프에서 검토중이라는 법적 대응 등의 조치에 대해서는 ‘알아서 판단하겠다’며 유보적인 입장을 밝혔다.

윤 전 총장은 22일 국회 소통관에서 언론중재법 개정에 반대하는 내용의 기자회견을 한 뒤 기자들과 만난 자리에서 관련 의혹을 ‘정치공세’로 규정하며 부인했다. 그는 "비대위라는 것은 전당대회를 통해 임기가 보장된 대표를 끌어내린다는 의미"라면서 "이것은 상식적으로 말이 되지 않는 황당무계한 이야기"라고 말했다. 비대위 구성은 6월 전당대회로 출범한 이준석 대표체제를 허문다는 것인데, 있을 수 없는 일이라는 것이다.

이어 "이런 황당무계한 보도로 정치공세를 펴는 것은 역시 상식에 반하는 것이라 생각한다"고 말했다. 윤 전 총장이 상식에 반한다고 비판한 것은 당내 경쟁자인 최재형 전 감사원장을 지칭한다. 앞서 한 언론에서는 윤 전 총장 캠프에서 비대위 체제에서 대통령 후보 경선을 치르는 방안을 검토 중이라는 보도를 냈다. 이후 최 전 원장이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이 문제를 정치 쟁점화 했다.

최 전 원장은 "국민과 당원에 의해 선출된 젊은 리더를 정치공학적 구태로 흔드는 꼰대정치, 국민의힘의 변화를 바라는 국민의 열망을 외면하는 자폭정치는 결국 대선 패배로 이어질 수밖에 없다"며 "윤석열 후보는 더 이상 캠프 뒤에 숨어서 침묵해서는 안 된다. 지금 당장 비대위 카드를 검토하는 것이 사실이 아니고, 이준석 대표의 리더십을 존중하겠다는 입장을 명확히 밝혀야 한다"고 주장했다.

이에 윤 전 총장 측은 해당 언론사를 상대로 ‘법적 대응을 검토하겠다’고 밝히기도 했다.

이에 또 다른 대선주자인 하태경 국민의힘 의원은 SNS를 통해 " ‘법적대응 검토’에 그치지 말고 꼭 ‘법적대응’ 하시기 바란다"고 요구했다. 하 의원은 "‘가짜뉴스’이길 진심으로 바란다"며 "윤석열 캠프는 신속한 ‘법적대응’으로 ‘가짜뉴스’임을 입증해 주실 것을 당부드린다"고 말했다. 법적 대응을 통해 사실상 정말 ‘가짜뉴스’ 여부를 윤 전 총장 측이 이를 밝히라는 것이다.

이에 대해 윤 전 총장은 "저희가 알아서 판단할 것"이라고 말했다.

한편 윤 전 총장은 25일 비전발표회와 관련해 참석 의사를 재확인했다. 윤 전 총장은 "제가 집권해서 어떤 나라를 구상하고 있는지 국민들께 간략히 보여드리겠다"고 말했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr