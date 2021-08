전경련 "글로벌 기업 ESG 리스크, 유럽 낮고 韓·中은 높아"

[아시아경제 우수연 기자]글로벌 기업 ESG(환경·사회·지배구조) 리스크에서 지역별 편차가 크다는 주장이 나왔다. 우리나라를 포함해 중국과 홍콩, 인도, 캐나다 기업의 ESG 리스크는 높은 편인 반면 프랑스와 영국 등 유럽 기업들은 상대적으로 낮게 나타나며 유럽연합(EU)이 ESG에 드라이브를 거는 자신감의 배경이 된다는 설명이다.

22일 전국경제인연합회는 글로벌 ESG 평가기관 서스테이널리틱스 사이트에 공개된 전세계 3456개 기업의 분석 결과(8월 초 기준)를 토대로 작성한 '글로벌 기업 ESG 리스크 MAP' 보고서를 발표하고 이 같은 내용을 밝혔다.

분석 결과 전세계 주요 증권거래소별 상장기업들의 ESG 리스크 평균 점수가 높은 시장은 상하이증권거래소 36.1, 선전 32.9, 홍콩 30.5, 한국거래소 30.1 순으로 모두 '리스크 높음(HIGH)' 등급에 해당했다. 반면 낮은 순서대로는 파리증권거래소 20.6, 런던 21.6, 나스닥 22.1, 대만 22.4, 프랑크푸르트 22.5 등으로 나타났다.

전경련은 이 같은 편차에 대해 국가별로 서비스업·제조업 비중이 다르기 때문이라고 추정했다. 실제로 서비스 업종의 경우 평균 리스크 점수가 낮았으나 금속, 철강 등 제조업은 상대적으로 높게 나타났다. 최근 통계(2019년, ISTANS)에 따르면 영국·프랑스 등은 전체 산업에서 서비스업 비중이 약 80%로 높게 나타났으며 한국의 서비스업 비중은 62.4%, 중국은 53.4%였다.

업종별 분석 결과 ESG 리스크가 높은 업종은 금속, 철강, 비철금속, 오일가스, 우주항공·방산 순이었으며, 리스크가 낮은 업종은 섬유·의류, 운송인프라, 미디어, 포장, 소매업 순이었다. 국내 기업 중 ESG 리스크가 낮은 기업은 삼성전기(15.0), 한국타이어앤테크놀로지(15.4), 현대모비스(16.0), CJ대한통운(16.1), 엔씨소프트(16.8), 한온시스템(17.1), 현대글로비스(17.3), CJ ENM(17.6), 네이버(17.7), 휠라홀딩스(17.7), LG전자(17.9), 코웨이(18.0), 셀트리온헬스케어(18.0), 펄어비스(18.2), 넷마블(18.7) 등이었다.

글로벌 전체 3456개사 중 하위 기업 TOP 5는 중국북방희토하이테크(중국), 도쿄전력(일본), 내몽고포두철강연합(중국), 쯔진 마이닝 그룹(중국)이었다. 분석 대상 기업 전체에서 하위 20개사는 중국 14개, 캐나다 2개, 일본·멕시코·호주·미국 각 1개여으며, 이들 기업은 공통적으로 최근 3년 내 주요 부정적인 사건·사고가 발생했다는 의미의 '콘트로버시 5등급'을 받았다.

도쿄전력의 경우 올해 초 후쿠시마 제1원자력 발전소에 보관 중인 오염수의 해양 방출을 결정해 역내 영향권에 있는 한국, 중국 등의 반발을 초래한 바 있다. 도쿄전력의 콘트로버시 사건사고 유형은 '지역사회 관계', '가스누출·폐수·폐기물' 등으로 분류되었다.

또 2017년 1억3000만명의 개인정보를 유출한 에퀴팩스의 콘트로버시 등급은 5등급인 반면 최근 5억3000만명의 개인정보유출 사건이 발생한 페이스북은 4등급을 받았다는 점도 주목할만하다. 이에 대해 전경련은 "사건·사고의 파장 정도도 중요하지만 기업별 리스크 대응 수준이 다른 경우 등급에 차이가 발생하는 것으로 추정된다"고 설명했다.

