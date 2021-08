"화이자 1차 접종 후 많이 아팠다면 코로나 감염됐던 사람일 수도…"

[아시아경제 황수미 기자] 화이자 백신 1차 접종 후 많이 아팠다면 코로나19에 감염됐던 사람일 수도 있다는 주장이 나왔다.

20일 JTBC에 따르면 화이자나 모더나 같은 mRNA 백신은 1차 접종 후 몸에 항체가 생기면서 2차 접종 때 부작용이 더 심할 수 있는 것으로 나타났다.

그런데 코로나19에 걸렸던 사람은 항체가 있으므로 1차 접종에서 2차 접종 때와 같은 면역 반응이 일어날 수 있다는 것이다.

이 연구에 따르면 코로나19에 걸렸던 사람은 mRNA 백신 1차 접종 후 부작용을 겪을 가능성이 3~4배 정도 높다. 피로나 두통, 발열 등도 더 심했다. 다만 2차 접종 시 부작용은 거의 나타나지 않았다.

이에 천은미 이대목동병원 호흡기내과 교수는 JTBC와의 인터뷰에서 "감염되신 분들은 이미 1차를 접종하신 것과 똑같다. 부스터 효과가 나타나기 때문에 (부작용이) 더 강하게 나타나기도 한다"라고 했다. 또한 항체도 수십 배 더 만들어진다고 보고되고 있다고 설명했다.

다만 연구진들은 부작용이 없다고 해서 백신 효과가 없는 건 아니라고 덧붙였다. 그러면서 이는 돌파 감염 때도 마찬가지라고 했다.

이날 JTBC 보도에 따르면 백신 접종을 완료하고도 감염된 '돌파 감염'은 겪고 나면 부스터 샷이라고 불리는 추가 접종을 한 효과가 있다.

한국에선 돌파 감염률이 0.03% 정도로 낮고 대부분 증상이 가벼운 것으로 알려졌다.

정재훈 가천대 의대 예방의학교실 교수는 "과학적 원리상으로 보면 접종 완료 후에 다시 감염됐다는 것은 항체 유도 능력이 더 좋아질 수도 있다"고 설명했다.

다만 면역억제제를 쓰는 장기이식환자들은 굉장히 위험하다. 이 때문에 미국과 이스라엘에서는 부스터 샷을 서둘러 맞히고 있는 상황이다.

또한 변이 바이러스가 퍼지면서 항체가 강해지는 효과가 얼마나 계속될지는 앞으로 지켜봐야 한다고 JTBC는 전했다.

