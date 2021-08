㈜SK·SK머티리얼즈의 합병, SK주가에 '긍정적'

[아시아경제 황준호 기자] 지난 20일 ㈜ SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 500 등락률 +0.19% 거래량 196,208 전일가 259,000 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 최태원 SK 회장, 상반기 보수 38억원SK㈜-SK머티리얼즈 합병…글로벌 첨단소재 1위 기업 도약 가속화[e공시 눈에 띄네] 코스피-18일 close 가 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 500 등락률 +0.19% 거래량 196,208 전일가 259,000 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 최태원 SK 회장, 상반기 보수 38억원SK㈜-SK머티리얼즈 합병…글로벌 첨단소재 1위 기업 도약 가속화[e공시 눈에 띄네] 코스피-18일 close 머티리얼즈와 합병한다고 공시한 가운데 주가 향방에 관심이 쏠린다. 유안타증권은 21일 ㈜ SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 500 등락률 +0.19% 거래량 196,208 전일가 259,000 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 최태원 SK 회장, 상반기 보수 38억원SK㈜-SK머티리얼즈 합병…글로벌 첨단소재 1위 기업 도약 가속화[e공시 눈에 띄네] 코스피-18일 close 의 주가에 대해 긍정적이라고 평가했다.

먼저 SK머티리얼즈 가치는 시가 대비 약 65% 할인돼 ㈜ SK의 시가총액에 반영돼 왔다. 이번 합병을 통해 ㈜ SK는 단순한 지주회사가 아닌, 자체사업으로 IT와 반도체 관련 소재 사업을 영위하는 사업형 지주회사로 완벽하게 거듭나게 된다. 자회사인 SK하이닉스, SK실트론과 시너지 효과를 만들면서 소재 부문의 기업 가치를 키울 것으로 예상된다.

또한 주주들도 이번 합병을 두고 반응이 갈리는데, 아무래도 ㈜ SK주주가 더욱 환영하는 분위기로 볼 수 있다. 이에 따라 23일 장이 열리면 ㈜ SK의 주가는 강세를 보일 것으로 예상된다.

여기에 양사의 합병 비율은 SK대 SK머티리얼즈가 1대 1.58로 결정됐는데, 지난 20일의 종가 비율은 1대 1.60으로 차이 없는 상황이다. 합병 무산 가능성을 배제할 경우 양사의 합병 비율에 맞춰, 양사의 주가가 결정될 것으로 보인다.

다만 양사의 주가가 합병 비율과 다르게 움직일 경우, 무위험 차익 거래 기회가 발생하게 된다. 이러한 무위험 차익 거래 기회로 인해 합병 비율에서 실제 주가 흐름은 크게 벗어나지 않을 것으로 보인다. 이에 따라 23일 SK주가가 강세로 갈 경우, 머티리얼즈 주가도 상승세를 나타낼 것으로 예상된다.

물론 양사의 합병이 무산될 가능성이 높게 되면, 양사의 주가 흐름은 합병 비율과는 다르게 움직일 것으로 보인다. 이럴 경우 ㈜ SK주주의 경우에는 전혀 걱정 없이 소재 기업으로의 재탄생을 기다리며 기다리면 된다. 하지만 SK머티리얼즈 주주의 경우에는 합병 무산 가능성에 따라 대응을 달리해야 하는 상황이 된다.

이번 합병 건에서 SK머티리얼즈 전체 주식의 약 18%(192만주, 8000억원 규모) 이상이 주식매수청구권을 실행할 경우, 합병은 무산된다. 주식매수청구권 가격은 41만5751원으로 8월 20일 종가(41만4900원)보다 약간 높은 수준이다.

최남곤 유안타증권 연구원은 "머티리얼즈 주주는 매도를 자제하고, 흐름을 보면서 대응해야 할 것"이라고 조언했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr