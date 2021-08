"KF94 착용하고 20분"…'무더기 확진' 울산 스피치 강사, 델타 변이 아니었다

역학조사관 "교육 과정서 칭찬 목적으로 아이들과 접촉"

[아시아경제 나예은 기자] '울산 집단감염' 최초 전파자로 알려진 스피치 강사가 비변이 바이러스 감염자로 드러났다. 해당 강사는 KF94 마스크를 착용했으나 20명의 확진자가 나왔다.

20일 울산시에 따르면, 스피치 강사 A씨는 지난 11~12일 울산 지역 어린이집 4곳과 유치원 1곳에서 각각 20분간 스피치 수업을 진행했고, 지난 17일 신종 코로나바이러스(코로나19) 확진 판정을 받았다.

이후 시 방역 당국은 교육을 받았던 어린이집 4곳과 유치원 1곳의 원생 149명을 대상으로 진단 검사를 실시했고, 지난 19일까지 원생과 가족을 포함해 모두 20명의 확진자가 발생한 것으로 알려졌다.

일각에서는 "A씨가 마스크를 착용하지 않았거나 일반 마스크를 착용한 것이 아니냐"는 의혹이 제기됐지만, 해당 어린이집의 폐쇄회로(CCTV) 확인 결과 A씨는 당일 KF94 마스크를 착용한 것으로 확인됐다.

또 감염 확산 범위로 미뤄보았을 때 델타 변이에 의한 감염으로 추정됐으나, 정밀검사 결과 해당 집단감염은 '비변이 바이러스'에 의한 것으로 확인됐다.

울산시는 이와 관련해 A씨와 원생 간의 신체 접촉이 집단감염의 원인인 것으로 추정하고 있다.

실제로 A씨는 수업 당시 칭찬을 하기 위해 일부 원생들을 쓰다듬은 것으로 파악됐다. 시 역학조사관은 "해당 강사와 원아들 사이의 간격이 매우 짧았다"며 "교육 과정에서 칭찬 목적으로 몇몇 아이들과 접촉한 것이 전파의 주요 원인으로 보인다"고 추정했다.

한편 해당 스피치 강사와 관련된 추가 확진자는 더이상 발생하지 않고 있다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr