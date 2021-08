메르켈-푸틴 회담 "아프간 사태 등 현안 논의"

[아시아경제 부애리 기자] 앙겔라 메르켈 독일 총리가 20일 모스크바에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 회담했다.

타스 통신 등에 따르면 푸틴 대통령은 이날 크렘린궁에서 메르켈 총리를 맞아 "독일은 러시아의 주요 통상경제 협력 파트너로 남아있다"고 말했다.

푸틴 대통령은 독일이 중국에 이어 러시아의 두번째 교역 파트너임을 강조하면서, 지난해 코로나19로 감소했던 양국 교역 규모가 올해 상반기 들어 2배나 증가했다고 말했다.

이어 그는 메르켈 총리의 방러는 총리로서의 고별 방문일뿐 아니라 실무적으로도 충실한 방문이 될 것이라고 의미를 부여했다.

메르켈 총리는 푸틴 대통령과 아프가니스탄 사태, 리비아 정세 등의 국제 현안과 양자 관계를 논의하고 싶다고 말했다. 또 러시아 내 비정부기구(NGO)와 시민사회 문제도 거론할 것이라고 했다.

두 정상은 우크라이나 분쟁, 벨라루스 정국 혼란 사태 등과 러·독 간 최대 경제협력 사업인 양국 연결 '노르트 스트림-2 가스관' 완공 문제 등도 논의할 것으로 보인다.

회담은 두 정상의 모두 발언 뒤부터 비공개로 진행됐다.

