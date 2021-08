'2021 우수 서울스테이' 20개소 선정…경쟁률 4대 1 웃돌아

선정된 숙소 당 사업비 최대 200만 원 지원, 대체숙박업의 질적 성장 기대

[아시아경제 임철영 기자] 서울시와 서울관광재단이 숙박업계의 활성화와 질적 성장 지원을 위해 ‘2021 우수 서울스테이’ 공모를 진행해 최종 20개소를 선정했다고 23일 밝혔다.

이번 우수 서울스테이 선정은 다른 업체들과 차별화를 도모하고 코로나19 장기화 상황에서 업체들에게 실질적인 혜택을 제공하고자 올해 처음으로 진행됐다. 지난 6월 30일부터 약 한 달간 외국인관광 도시민박업·한옥체험업에 등록한 서울시 소재 숙소 중 ‘서울스테이’ 등록 숙소 대상으로 모집을 진행한 결과 총 84개소가 신청해 4대 1이 넘는 경쟁률을 기록했다.

최종 선정된 20개소에게는 업체당 최대 200만 원의 지원금과 SNS 홍보 등 다양한 혜택이 제공될 예정이다. 지원 비용은 홍보마케팅, 인테리어, 방역 비용 등 해당 사업과 관련해 다양한 범위 내에서 사용할 수 있다. 또한 최종 선정된 숙소 대상으로 ‘2021 우수 서울스테이’ 인증패도 제공할 예정이다.

이밖에 ‘우수 서울스테이’ 선정 숙소는 서울스테이 SNS를 통해 홍보되며 하반기 서울스테이 아카데미 진행 시 선정 숙소를 우수 사례로 공유, 운영자 스토리 발굴을 통한 브랜딩 지원 등 지속적인 지원을 제공할 예정이다.

최경주 서울시 관광체육국장은 "업체들에게 제공할 수 있는 실질적 혜택을 확대하고자 올해 처음 ‘우수 서울스테이’ 선정했다"면서 "코로나로 인해 어려운 이 시기에 업체들에게는 향후 경쟁력을 가질 수 있는 질적인 성장을 하는 계기, 이용객들에게는 안심할 수 있는 서울 관광숙박 환경을 제공하는 기회가 될 것"이라고 말했다.

