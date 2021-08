기미 크림 광고하는 이국종 교수?…日, 선 넘은 사진 무단 도용

누리꾼들 "교수님 전공까지 바꿔… 선 넘은 것 아니냐"

[아시아경제 나예은 기자] 일본의 한 온라인 광고에 이국종 아주대학교 병원 교수의 사진이 무단으로 사용되고 있어 논란이 일고 있다.

지난 16일 일본 매체 닛테레 뉴스24는 '웹사이트의 비열한 광고 수법'이라는 제목의 기사를 보도하며 "일본의 온라인 배너 광고에 한국 외과 의사의 사진이 버젓이 사용되고 있다"고 전했다.

보도에 따르면, 일본 한 웹사이트에는 '기미' 등의 문구와 함께 이 교수의 사진이 등장하는 배너광고가 노출됐다. 그러나 이 광고를 클릭하면 이 교수는 나오지 않고, 다른 이들의 제품 체험담과 상품 소개로 이어진다.

이후 해당 언론에서 이 교수 사진을 무단으로 사용한 업체에 연락을 했으나 업체는 "광고는 타 회사에서 제작하고 있다. 광고 회사는 알려줄 수 없다"고 답변한 것으로 알려졌다.

아주대병원은 업체 측에 광고 삭제를 요구했다. 이어 현지 매체에 "이 교수는 국내에서 활동 중인 미용과 무관한 외과 의사"라며 "마음대로 사진이 사용되고 있다"고 호소했다.

이와 관련해 한국 누리꾼들 역시 "지난해부터 일본의 다이어트 제품, 피부과, 성형외과 광고 등에 이 교수가 등장한 바 있다"며 "교수님 전공까지 바꿨다. 선을 넘은 것 아니냐"며 문제를 제기해 온 것으로 알려졌다.

한편 이 교수의 사진은 해당 기미크림 광고뿐 아니라 다이어트 제품이나 피부과, 성형외과 광고 등에도 무단으로 사용된 것으로 나타났다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr