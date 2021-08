행안부, 세계 3대 디자인상 '레드닷 어워드' 본상 수상

소통협력공간 공동브랜드 ‘커먼즈필드’, 브랜드&커뮤니케이션 디자인 부문 선정

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부는 22일 지역거점별 소통협력공간의 공동브랜드 ‘커먼즈필드(COMMONZ FIELD)’가 '2021 레드닷 디자인 어워드' 브랜드&커뮤니케이션 디자인 부문 본상을 수상했다고 밝혔다.

레드닷 디자인 어워드는 1955년에 시작된 세계 최대 규모·최고 권위의 디자인 공모전으로 독일 노르트하임 베스트팔렌 디자인센터가 주관한다. 매년 한 차례씩 제품 디자인, 브랜드&커뮤니케이션 디자인,디자인 컨셉 등 3개 부문에서 최고의 디자인을 선정한다. 독일 iF, 미국 IDEA와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다.

‘지역거점별 소통협력공간’은 행안부에서 2018년도부터 추진하고 있는 사업으로 지역 유휴공간을 탈바꿈하여 일반주민, 민·관·산·학 등 다양한 분야가 함께 의제를 발굴하고 해결방안을 모색하는 주민참여 지역사회혁신 거점공간이다. 그간 지자체 공모를 통해 선정된 강원 춘천과 전북 전주는 새단장을 마치고 2019년 정식 개소를 했다. 대전·충··울산은 개소를 준비하며 주민참여 리빙랩 프로젝트 등 관련 사업을 활발히 추진하고 있으며, 제주는 올해 11월 개소를 앞두고 있다.

본상 수상작은 레드닷 인증마크 사용권 부여되고 레드닷 디자인 박물관 및 누리집 온라인 전시, 디자인 국제연감 수록 등 다양한 지원을 통해 전세계적으로 브랜드 디자인의 창의성과 우수성이 알려지는 계기가 된다.

전해철 장관은 “행안부는 주민들이 서로 소통을 통해 지역문제해결 과정에 참여할 수 있도록 적극 지원하고 있다”며 “국제상 수상을 계기로 주민들의 관심이 더욱 높아지길 기대하며 앞으로도 늘어나는 지역수요에 발맞추어 소통협력공간 커먼즈필드를 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr