인천교육청, 3600억원 증액 2차추경 편성…교육결손 회복 중점

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시교육청은 코로나19 장기화로 인한 교육결손 회복 등에 중점을 둔 4조6932억원 규모의 2차 추가경정예산안을 시의회에 제출했다고 20일 밝혔다.

이는 1차 추경 예산인 4조3332억원보다 3600억원(8.3%) 늘어난 액수다.

정부의 추경예산 편성에 따라 증액된 보통교부금 3360억원이 포함됐으며, 883억원의 지방교육채 상환액도 배정했다.

시교육청은 2차 추경 예산의 46%를 차지하는 1664억원을 교육회복 사업에 집중 투자하고 코로나19 장기화에 따른 학생들의 학습·심리·사회성 결손 극복을 위한 사업 등에 적극 지원할 계획이다.

예산은 학생 1명당 10만원인 인천교육회복지원금 지급 등 교육결손회복사업 497억원, 유치원 방과후과정 학급운영비·특수 방과후교육활동비 지원·직업계고 취업역량강화사업에 53억원, 학교방역인력 지원 등 방역안전망사업에 95억원을 각각 편성했다.

또 그린스마트 미래학교 구축, 디지털교육을 위한 스마트 디바이스보급, 지능형 과학실 현대화, 각급학교 미세먼지 전광판 설치 등 디지털도시 인천을 위한 미래교육으로의 혁신 기반 조성 사업에 119억 원이 포함됐다.

학교 신·증축을 포함한 교육 여건 개선 사업에 731억원을 편성했으며 섬 지역 교직원 관사 개선에도 258억원이 투입된다.

인천시교육청 관계자는 "어린이집 누리과정비를 교육청이 부담하게 되면서 지방교육채가 많이 쌓인 상황"이라며 "올해 교육재정 건전성을 강화하자는 취지에서 추경에 큰 규모의 지방채 상환액을 편성했다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr