오세훈 "정부, 안전진단 규제완화 등 적극적 재건축 정책 펼쳐야"

[아시아경제 임온유 기자] 오세훈 서울시장이 주택 수요가 있는 곳에 제대로 공급이 이뤄져야 한다며 정부가 안전진단 규제 완화를 비롯한 적극적 재건축 정책을 펼쳐야 한다고 밝혔다.

오 시장은 20일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "지금까지 문재인 정부는 기본 원칙에 아랑곳하지 않았고 오히려 상황을 애써 외면했다"며 "서울에서도 전임 시장 시절 인위적인 재개발·재건축 억제책이 계속됐다"고 비판했다.

그는 노형욱 국토교통부 장관이 전날 기자 간담회에서 서울 주택 공급을 위해선 재개발·재건축이 필요하다고 한 점을 언급하면서 "만시지탄이지만, 공직자로서 책임 있는 말씀에 감사드린다"고 환영했다.

그러면서 "지금이라도 수요가 있는 곳에 제대로 공급해야 한다"며 "서울시는 공공기획을 전면 도입해 통상 5년이 걸리던 정비구역 지정 기간이 2년 이내로 대폭 단축될 것"이라고 썼다.

이어 "기왕 국토부도 재건축을 통한 공급 필요성을 절감한 만큼 국토부가 권한을 가진 재건축 안전진단 규제 완화도 고려해달라"며 "아니라면 재건축을 통한 향후 5년 이후의 주택 공급도 결국 차질을 빚을 것"이라고 덧붙였다.

