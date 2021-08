무주군, 이상저온 피해 농가에 재난지원금 지원

[무주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 무주군은 지난 4월 발생한 이상저온 현상으로 인해 피해를 입은 농가의 영농 재개를 위해 재난지원금을 지원한다고 20일 밝혔다.

무주군에 따르면 지난 4월 15일 북서쪽 찬 공기의 유입으로 기온이 영하로 떨어지면서 생육초기 사과 꽃눈 피해 및 정상적인 수분이 공급되지 않아 낙과가 발생하는 등 농작물에 많은 피해를 입혔다.

이에 따른 무주군의 피해면적은 사과 475ha, 복숭아 51ha, 인삼 33ha, 기타일반작물 35ha 등 총 594ha로 집계됐다.

군은 코로나19 장기화 등 어려운 피해농가 경영안정을 위해 피해복구가 신속히 이루어지도록 국비 반영을 적극 요청했다.

그 결과 농림축산식품부가 복구비 16억9600만원(국비 70%, 도비 15%, 군비 15%)을 확정했다.

무주군은 우선, 저온피해 734농가에 국비 11억8090만 원을 8월 중에 선(先)지급키로 했다.

이와 함께 도비와 군비 5억610만원은 제2회 추경예산편성을 통해 추석 전 지급을 완료할 계획이다.

이밖에 소규모 피해로 중앙의 지원을 받지 못하는 34농가에 대해서는 군 자체 예산으로 복구비 700만 원을 지원할 방침이다.

