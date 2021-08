◆실장급 전보

▲기획조정실장 장영진

▲산업정책실장 주영준

▲에너지산업실장 강경성

◆과장급 전보

▲자원안보정책과장 최형기

▲수소경제정책과장 이옥헌

▲전력산업정책과장 강감찬

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr