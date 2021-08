연세대학교 동서문제연구원은 23~24일 이틀에 걸쳐 주한인도문화원, 인도 재단(India Foundation), 잠무·카슈미르 연구센터(JKSC)와 함께 공동으로 인도 독립 75주년 공동 심포지엄을 개최한다고 20일 밝혔다.

'잠무 카슈미르와 라다크: 발전의 역동성과 미래의 방향'을 주제로 열리는 이번 행사에는 서승환 연세대 총장과 스리프리야 란가나탄 주한 인도대사, R. K. 마투르 라다크 초대 부총독, D. K. 팟나이크 인도 의원이 기조연설을 한다.

심포지엄에서는 5개 세션을 통해 한·인도 양국이 전략적 동반자 관계로 발전하기 위한 방안을 심도 있게 논의한다.

