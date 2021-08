[세종=아시아경제 문채석 기자] 해양수산부는 한국해양진흥공사 제2대 사장에 김양수 전 차관을 임명했다고 20일 밝혔다.

김 신임 사장은 고려대 사학과를 졸업하고 미국 워싱턴주립대에서 해양정책학 석사를 취득했다. 이후 인천대에서 물류학 박사 학위를 받았다.

1991년 행정고시 제34회로 공직에 입문한 김 사장은 해수부 대변인, 해양정책실장, 기획조정실장을 거쳐 차관을 끝으로 지난해 공직 생활을 마무리했다. 이후 인천대 석좌교수로 학생들을 가르쳐왔다.

김 사장의 임기는 23일부터 2024년 8월22일까지 3년이다.

