포스코-광양시와 함께하는 ‘취업컨설팅’ 성료

1대1 맞춤형 멘토링으로 효과적인 취업역량 향상 기회 제공



광양제철소 직원들이 멘토로 나서 보다 실질적이고 생생한 취업 노하우 공유



[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 포스코 광양제철소가 18일부터 진행한 광양시 청년취업 지원 프로그램 포스코-광양시와 함께하는 ‘취업컨설팅’을 큰 호응 속에 마무리했다고 20일 밝혔다.

‘포스코-광양시와 함께하는 취업컨설팅’은 코로나19로 위축된 고용시장에서 취업에 어려움을 겪고 있는 지역 청년들을 응원하고 지역사회와의 상생을 도모하기 위한 광양제철소의 취업지원 프로그램이다.

광양제철소는 지난달 진로상담·자기소개서 첨삭·면접 코칭 등 취업역량 강화를 위한 ‘취업컨설팅’ 참여자를 모집하고 총 30명을 선발, 이들을 대상으로 1:1 맞춤형 멘토링을 제공했다.

이번 ‘취업컨설팅’은 코로나19 확산에 따른 집단감염을 예방하고자 18일과 19일 이틀에 걸쳐 인원을 절반씩 나누고, 부스 간 충분한 거리를 둔 채 진행되었으며 참여 인원들은 발열체크와 함께 마스크 착용 및 손 소독 등 개인 위생에 각별한 주의를 기울였다.

광양제철소는 일반적인 채용프로세스에 따라 직무와 취업 세션으로 구분하여 각각 20분씩 총 40분 동안 1:1로 취업컨설팅을 제공했다.

또한 추가적으로 궁금한 사항은 본 일정 끝에 별도의 시간을 마련해 광양시 청년들의 취업 관련 궁금증 해소를 도왔다.

멘토에는 광양제철소 직원 15명을 초청해 보다 실질적이고 생생한 취업 노하우를 공유할 수 있도록 도왔다.

광양제철소 엔지니어 생산직군 직원들은 자신들이 직접 경험한 취업방법, 직무, 회사생활 등에 대해 정성껏 답변하고, 인사부서 실무담당자는 채용 트렌드, 자소서 작성법, 면접 등 취업에 필요한 팁을 공유했다.

‘포스코-광양시와 함께하는 취업컨설팅’에 참여한 광양시 취업준비생 김모씨(28세)는 “코로나19가 확산된 이후, 취업이 많이 어려워져 심적으로 많은 부담이 있었는데, 이번 기회를 통해 취업에 대한 현실적인 조언을 많이 받을 수 있었다”며, “오늘 멘토링을 통해 부족한 부분을 보완해서 꼭 취업에 성공할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

이날 멘토로 초청된 광양제철소 인사노무그룹 김병권 사원은 “취업 선배로서 지역의 우수한 지역 인재들을 만나 취업 노하우 전수를 할 수 있어 좋았고, 코로나19로 많은 인원을 수용하지 못해 아쉽지만 추후에도 취업컨설팅 프로그램을 활성화하여 청년들의 취업에 도움이 될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

